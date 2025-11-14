Spis treści: Jak działa telewizja internetowa? Jaką telewizję internetową wybrać i ile to kosztuje? Jaka musi być prędkość internetu do telewizji internetowej?

Telewizja internetowa zdobywa coraz większą popularność ze względu na łatwą dostępność oraz niskie koszty użytkowania. Wystarczy szybkie łącze internetowe, aby cieszyć się ulubionymi kanałami telewizyjnymi. Podpowiadamy, z jakich platform warto skorzystać i o czym należy pamiętać, aby cieszyć się tą rozrywką.

Jak działa telewizja internetowa?

Do niedawna odbiór telewizji możliwy był jedynie poprzez tradycyjne formy dystrybucji, takie jak antena satelitarna, kablówka czy naziemny sygnał.

Telewizja internetowa wykorzystuje nową technologię strumieniową, znaną jako OTT (over-the-top), dzięki której możliwe jest przesyłanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym poprzez internet.

Dzięki temu widzowie mogą korzystać z oferty programowej bez potrzeby posiadania klasycznego odbiornika. Telewizja online jest dostępna zarówno poprzez przeglądarki internetowe, jak i specjalne aplikacje instalowane na urządzeniach mobilnych, komputerach czy telewizorach smart TV. Coraz częściej to właśnie operatorzy internetowi i platformy cyfrowe oferują dostęp do kanałów telewizyjnych oraz bogatych bibliotek filmów, seriali i transmisji sportowych.

Jaką telewizję internetową wybrać i ile to kosztuje?

Oferta telewizji internetowych jest szeroka - w internecie znajdziemy mnóstwo serwisów, które oferują użytkownikom tę usługę za niewielką opłatą albo nawet za darmo. Warto przyjrzeć się szczególnie platformom streamingowym, które oferują różnorodne biblioteki, wypełnione oryginalnymi produkcjami, nowościami kinowymi czy transmisjami sportowymi. Warto jasno sprecyzować swoje preferencje, aby zawęzić wybór do usług, które nas szczególnie interesują.

Jednym z popularnych wyborów jest telewizja Canal+ online. Jej największym atutem jest elastyczność oferty - użytkownik może samodzielnie dobierać tematyczne pakiety kanałów, dopasowując je do swoich zainteresowań. Dostępne są m.in. zestawy informacyjne (z kanałami takimi jak TVN24, CNN czy CNBC), propozycje dla dzieci, a także rozbudowane pakiety sportowe z transmisjami najważniejszych wydarzeń. Pakiety kosztują od 19 do 59 zł miesięcznie.

Jeśli interesuje nas telewizja internetowa, możemy sprawdzić ofertę Polsat Box Go, która oferuje swoim użytkownikom wszystkie najważniejsze treści pod marką Polsat - Polsat, TV4, Polsat News, Wydarzenia24, Polsat News2, Polsat 2, Polsat Sport i Polsat Sport Extra, Polsat Sport News, Polsat Sport Fight, Polsat Games czy Eurosport. Pakiety, które możemy wybrać kosztują od 20 do 50 zł.

Jeśli interesują nas darmowe rozwiązania, dobrym wyborem jest Pilot WP - to platforma, która umożliwia dostęp do ponad 30 kanałów telewizyjnych bezpłatnie. Jedynym wymogiem jest założenie konta. Główną wadą jest obecność reklam oraz gorsza jakość sygnału w przypadku transmisji o zwiększonej oglądalności. Jednak bogata bezpłatna oferta może być tego warta.

Innym rozwiązaniem jest serwis Player - platforma streamingowa telewizji TVN. W jej ofercie znajdziemy wiele autorskich programów i kanały telewizyjne. Część programów jest za darmo, ale bogatsza oferta wymaga wykupienia Playera bez reklam i dopłaty za telewizję na żywo (łączny koszt - 45 zł). Programy telewizyjne są też dostępne za dopłatą w HBO Max.

Warto też zwrócić uwagę na platformę Sweet.tv, która bezpłatnie oferuje dostęp do 47 kanałów telewizyjnych czy MeGoGo, gdzie znajdziemy dostęp do 20 kanałów za darmo. Aby rozszerzyć ofertę, trzeba jednak zapłacić abonament.

Jaka musi być prędkość internetu do telewizji internetowej?

Stałe i stabilne połączenie z internetem to warunek, który trzeba koniecznie spełnić, aby cieszyć się płynnym obrazem o wysokiej jakości, korzystając z telewizji internetowej. Słaby sygnał może prowadzić do spadku rozdzielczości, buforowania czy przerwach w nadawaniu. Jest to szczególnie ważne, jeśli chcemy cieszyć się obrazem o jakości HD czy 4K - wyższa rozdzielczość obrazu wiąże się z koniecznością pobrania większej ilości danych.

Do odtwarzania treści w jakości SD (standard definition) wystarczy prędkość łącza na poziomie 1-2 Mb/s. Taki transfer pozwoli na stabilne oglądanie filmów i programów w niższej rozdzielczości, np. na smartfonie lub starszym laptopie, jednak może być niewystarczający przy większym obciążeniu sieci.

Dla większości użytkowników najbardziej optymalna jest jakość HD (720p lub 1080p).Aby mieć pewność, że ją uzyskamy nasze łącze powinno mieć prędkość od 3 do 6 Mb/s.

Materiały w rozdzielczości 4K będą jednak wymagać znacznie większego transferu danych - powinien on wynosić ok. 15-25 Mb/s. Dla stabilnego i bezproblemowego odbioru treści w jakości Ultra HD zaleca się więc łącze o prędkości co najmniej 30 Mb/s, a najlepiej 50 Mb/s lub więcej.

W praktyce, podczas oglądania telewizji online, internet jest jednocześnie wykorzystywany przez inne sprzęty - smartfony, komputery czy konsole. Dlatego, jeśli z sieci korzysta kilka osób, łącze powinno być o 30-50% szybsze niż wymagane minimum dla danego standardu obrazu.

Źródło: orange.pl, panwybierak.pl, geekweek.interia.pl

