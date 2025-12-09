Po tym, jak filmy promujące serum z rozmarynu jako sposób na poprawę kondycji skóry, zyskały popularność na TikToku i Instagramie, dwoje młodych naukowców z Uniwersytetu Pensylwanii - studentka Jiayi Pang i doktorant Emmanuel Rapp Reyes - postanowiło sprawdzić, czy za internetową modą stoi coś więcej niż marketing.

Podejrzewaliśmy, że rozmaryn może rzeczywiście mieć działanie regeneracyjne, bo zawiera liczne antyoksydanty. Ale chcieliśmy to udowodnić w laboratorium i zrozumieć, jak dokładnie ten proces przebiega

Z TikToka do laboratorium

W badaniach na myszach naukowcy opracowali krem zawierający kwas karnozowy, który znacząco przyspieszał zamykanie ran i wspomagał odbudowę mieszków włosowych, gruczołów łojowych oraz chrząstki. Co kluczowe, regeneracja następowała bez tworzenia blizn - to coś, czego współczesna medycyna nie potrafi osiągnąć w sposób kontrolowany u ludzi.

Jak działa rozmaryn?

Analiza molekularna ujawniła, że kwas karnozowy aktywuje receptor nerwowy TRPA1, już wcześniej powiązany ze zdolnością skóry do regeneracji bezbliznowej. Gdy krem zastosowano u myszy pozbawionych tego receptora, efekty lecznicze całkowicie zniknęły: "To bardzo precyzyjny mechanizm. Rozmaryn dosłownie przełącza proces gojenia z bliznowacenia na regenerację zdrowej skóry" - wyjaśnia dr Thomas Leung, dermatolog i główny autor badania.

Badacze odkryli również, że działanie rozmarynu jest ściśle miejscowe. Efekty obserwowano wyłącznie w miejscach, gdzie krem został nałożony bezpośrednio na ranę. Zespół z Pensylwanii porównał następnie rozmaryn z innymi ziołami - tymianek i oregano również mogą aktywować receptor TRPA1, ale to rozmaryn wykazał największą skuteczność i bezpieczeństwo. Inne naturalne związki, jak olej musztardowy czy lek imikwimod, choć działają podobnie, mogą powodować podrażnienia i stany zapalne.

Rozmaryn okazał się wyjątkowy - silny, ale jednocześnie łagodny dla skóry

Szansa na tanie i skuteczne leczenie ran

Choć badania wciąż znajdują się na etapie przedklinicznym, naukowcy wierzą, że ich odkrycie może stać się punktem wyjścia do opracowania nowych terapii gojenia ran u ludzi, szczególnie u osób podatnych na bliznowacenie.

Badacze zalecają jednak ostrożność i przypominają, że samodzielne stosowanie domowych mikstur może być ryzykowne. Przed włączeniem kosmetyków z rozmarynem do pielęgnacji skóry warto skonsultować się z dermatologiem.

Większość uszkodzeń skóry kończy się powstaniem blizn, które mogą prowadzić do trwałych defektów estetycznych i funkcjonalnych. Nie mamy jeszcze sposobu, by konsekwentnie tego unikać, ale nasze badania pokazują, że ekstrakt z rozmarynu może to zmienić

