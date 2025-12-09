Terapia genowa cofa nieuleczalną białaczkę. Naukowcy mówią o przełomie

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Lekarze z Wielkiej Brytanii ogłosili przełom, który jeszcze niedawno wydawał się domeną science fiction. Dzięki terapii genowej opartej na precyzyjnej edycji DNA komórek odpornościowych, udało się cofnąć rozwój agresywnej i dotąd nieuleczalnej białaczki u większości pacjentów uczestniczących w badaniu.

Rocznie ponad 800 chorych czeka na zgodnego niespokrewnionego Dawcę szpiku, który da im szansę na życie
T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna (T-ALL) to rzadki podtyp choroby będącej najczęstszym nowotworem złośliwym wieku dziecięcego123RF/PICSEL

Wyniki prac opublikowane w New England Journal of Medicine przedstawiają historię 11 osób z T-komórkową ostrą białaczką limfoblastyczną (T-ALL), która zwykle nie reaguje na tradycyjne leczenie. To rzadki podtyp ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL), będącej najczęstszym nowotworem złośliwym wieku dziecięcego, który charakteryzuje się dużą agresywnością oraz złą prognozą.

Jej leczenie oparte jest na chemioterapii, która niesie za sobą szereg poważnych oraz często długotrwałych skutków ubocznych, co ma szczególne znaczenie w przypadku pacjentów pediatrycznych. Diagnostyka i leczenie T-ALL generują wysokie koszty, a mimo to aż w 20 proc. przypadków terapia okazuje się nieskuteczna, co prowadzi do nawrotu choroby lub śmierci.

Komórki odpornościowe zamienione w "żywy lek"

Tym razem jednak 64 proc. pacjentów weszło w remisję, a siedmioro z nich wciąż pozostaje wolnych od choroby od kilku miesięcy do trzech lat po leczeniu. Terapia opracowana przez zespół z University College London i Great Ormond Street Hospital polega na modyfikacji zdrowych limfocytów T od dawcy z wykorzystaniem techniki zwanej "base editing". To jedna z najdokładniejszych form edycji genów, która pozwala na precyzyjną zmianę pojedynczych "liter" w kodzie DNA, aby stworzyć komórki zdolne do rozpoznawania i niszczenia nowotworowych limfocytów T.

W ramach terapii komórki są czterokrotnie modyfikowane, tj. dezaktywuje się ich naturalny system rozpoznawania, by nie atakowały organizmu pacjenta; usuwa się białko CD7, dzięki czemu terapia nie niszczy sama siebie; nadaje się im odporność na leki chemioterapeutyczne, a następnie programuje tak, by tropiły i eliminowały wszystkie komórki T z oznaczeniem CD7, czyli te zainfekowane nowotworem.

Zobacz również:

Rośnie liczba par poddających się zapłodnieniu in vitro, które korzystają z luki prawnej, by klasyfikować swoje zarodki
Medycyna

Wykorzystują lukę prawną, by selekcjonować zarodki według cech genetycznych

Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

    Od wyroku śmierci do planów na przyszłość

    Po podaniu terapii organizm pacjenta jest "oczyszczany" z chorych komórek, a następnie przeszczep szpiku kostnego odbudowuje jego układ odpornościowy. Pierwszą osobą na świecie, która otrzymała tę terapię, była Alyssa Tapley z Leicester, wówczas 13-letnia dziewczynka, dla której tradycyjne leczenie zawiodło i lekarze uznali, że to jedyna szansa. Dziś, trzy lata później, Alyssa jest zdrowa, chodzi do szkoły i planuje karierę naukową w dziedzinie biologii molekularnej.

    Chcę badać nowotwory krwi, by pomóc innym dzieciom takim jak ja
    powiedziała.

    W badaniu wzięło udział jeszcze ośmioro dzieci i dwoje dorosłych, u których zawiodły wszystkie dostępne metody leczenia (u dwóch pacjentów choroba powróciła). Jak komentuje to prof. Waseem Qasim, immunolog z UCL i współautor badania: "Jeszcze kilka lat temu taki wynik byłby nie do pomyślenia. To terapia ekstremalnie wymagająca - wymaga całkowitego zresetowania układu odpornościowego, ale gdy działa, daje spektakularne efekty". I trudno się dziwić jego entuzjazmowi, skoro pacjenci z minimalnymi szansami przeżycia mają nadzieję na długie życie, a kolejne osoby na dostęp do ratującej życie terapii.

    Kilka lat temu to była fantastyka naukowa, dziś to rzeczywistość
    podsumowuje prof. Qasim.
    "Wydarzenia": Hejt, przemoc, wyśmiewanie. Aplikacja ma pomóc gorzowskim uczniomPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
    Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

    Najnowsze