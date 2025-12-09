Wielu obserwatorów wskazuje jednak, że sama wywrotka jest zdecydowanie mniejszą sensacją niż to, co robot robi w momencie utraty równowagi. Optimus wykonuje bowiem gest rękami, który wygląda jak... zdejmowanie gogli wirtualnej rzeczywistości, chociaż nie ma na sobie żadnego widocznego sprzętu.

Człowiek czy algorytmy?

A że podobne ruchy często występują u robotów obsługiwanych przez systemy VR, ten z pozoru drobiazg wywołał lawinę spekulacji, że robot był na pokazie sterowany zdalnie przez operatora zza kulis, zamiast działać w pełni autonomicznie.

Plotki podgrzały wcześniejsze doniesienia, według których część prezentacji Optimusa mogła wykorzystywać zdalne sterowanie do osiągnięcia płynniejszych efektów. Elon Musk konsekwentnie zaprzecza takim oskarżeniom i niedawno zapewniał, że viralowe nagranie robota wykonującego ruchy kung-fu to "czyste AI, bez zdalnej kontroli".

Co naprawdę pokazano w Miami?

Nagranie pochodzi z wydarzenia "Autonomy Visualized", podczas którego Optimus rozdawał uczestnikom butelki z wodą, pozował do zdjęć i tańczył. W trakcie podawania napojów robot zaczął się jednak chwiać, upuszczać przedmioty, aż w końcu stracił równowagę i przewrócił się do tyłu.

Warto dodać, że kilka dni wcześniej Tesla pochwaliła się nową aktualizacją rozwoju Optimusa. W krótkim klipie udostępnionym na platformie X robot biegnie po laboratorium, a firma mówi o "rekordowej" wydajności. Według producenta poprawie uległy balans, koordynacja całego ciała oraz sposób chodzenia.

Przypomnijmy, że Optimus ma 180 cm wzrostu, waży około 73 kilogramów i oferuje ponad 40 stopni swobody ruchu. Jego dłonie posiadają aż 11 stopni swobody, co pozwala na precyzyjne, niemal ludzkie manipulowanie przedmiotami. A przynajmniej teoretycznie, bo chociaż porównania nagrań z 2023 i 2025 roku pokazują wyraźny postęp w poruszaniu się robota, ostatni "popis" z Miami wskazuje raczej, że Optimus wciąż ma problemy z podstawowymi ruchami (i oskarżeniami o "niesamodzielność").

Tak czy inaczej, Tesla wciąż celuje w masową produkcję humanoidów. Elon Musk szacuje, że wkrótce cena jednostkowa Optimusa powinna spaść do poziomu 20-30 tys. dolarów. Ambitna wizja zakłada zaś, że ostatecznie to roboty będą budować kolejne roboty w samonapędzającym się procesie produkcyjnym. Mówi też o rozmieszczeniu nawet 5 tys. egzemplarzy Optimusa do końca 2025 roku, więc czasu nie zostało już zbyt wiele.

