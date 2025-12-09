Nowe-stare samoloty dnia zagłady dla USA?

Komisja Sił Zbrojnych Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych opublikowała nową wersję ustawy o upoważnieniu do obrony narodowej na 2026 rok. W niej amerykańscy politycy poruszyli kwestię przyszłości maszyn o zdolnościach Airborne Command Post (ABNCP). Przepisy obejmują przekazywanie rozkazów bombowcom Sił Powietrznych wyposażonym w broń jądrową oraz międzykontynentalnym pociskom balistycznym Minuteman III. Przez to nazywane są często "samolotami dnia zagłady".

Projekt ustawy zawiera prośbę o informacje na temat możliwości rozszerzenia produkcji samolotu C-130J-30 Super Hercules "w celu zapewnienia dodatkowych płatowców dla zachowania zdolności powietrznego stanowiska dowodzenia". Sugeruje to, że Kongres chce, aby Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych poszukiwały innego samolotu, który mógłby pełnić tak ważną funkcję. Zaskakujące jednak wydaje się, że Stany Zjednoczone nie myślą o możliwym opracowaniu nowej platformy dla "samolotów dnia zagłady", a chcą te ważne zdolności przenieść na platformę C-130. Jednak celem najprawdopodobniej jest tu cięcie kosztów.

C-130J-30 Super Hercules to zmodernizowana wersja sławnego samolotu transportowego C-130 o dłuższym kadłubie ARNE MUESELER Wikimedia Commons

Obecna flota samolotów ABNCP w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych to oparte na platformie Boeing 747 E-4B oraz zmodernizowane E-4C Survivable Airborne Operations Center (SAOC). To de facto podniebne centra dowodzenia, o których wielokrotnie pisaliśmy na łamach portalu Interia GeekWeek.

Kolejne możliwości atomowego uderzenia USA

Amerykański portal branżowy The War Zone zauważa, że samoloty C-130J-30 Super Hercules już mają być nową platformą "dnia zagłady" dla marynarki wojennej. Tam używane są bardziej zaawansowane samoloty E-6B, które mają koordynować atomowe uderzenia pocisków balistycznych bazowanych na okrętach podwodnych klasy Ohio.

Raport Komisji Sił Zbrojnych Reprezentantów wymaga też zarysu przyszłych relacji między zdolnościami powietrznego stanowiska dowodzenia a działaniami w ramach projektu Secondary Launch Platform - Airborne, czyli nowej architektury dowodzenia i kontroli. Ten system zapewnia alternatywne zdolności do wystrzeliwania rakiet Minuteman III.

Kiedy atakuje cię własne ciało. Toczeń i inne choroby autoimmunologiczne © 2025 Associated Press