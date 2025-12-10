Według ekspertów realia współczesnego pola walki definiują trzy podstawowe kryteria i dotyczą one także konstruktorów dronów, a mianowicie niski koszt, wysoka wydajność i skalowalność. Technologia opracowana przez POLIFLY łączy wszystkie te cechy, a przy tym - jak podkreślają inżynierowie, opowiadając o niej serwisowi militarnyi podczas wystawy Brave1 Components - przewyższa klasyczne kompozyty zarówno pod względem wytrzymałości, jak i prostoty wytwarzania.

Ma być tanio, wydajnie i szybko

Nowy materiał okazał się lżejszy o 19 proc. od tradycyjnych kompozytów trójskładnikowych, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej sztywności i odporności na uszkodzenia. Poliuretan pozwala także na łatwe kształtowanie otworów technologicznych, np. pod kamerę, głowicę czy akumulator, co znacznie skraca czas montażu dronów i redukuje liczbę czynności manualnych.

Bo warto zaznaczyć, że mówimy o wszechstronnym materiale, który od dawna ceniony jest za wyjątkową trwałość, odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, elastyczność oraz świetne właściwości izolacyjne, wodoodporne i tłumiące.

Cooper, czyli ukraińska odpowiedź na Shaheda

Flagowym produktem POLIFLY jest dron uderzeniowy Cooper, zbudowany w układzie aerodynamicznym zbliżonym do irańskiego Shaheda. Jednostka ma rozpiętość skrzydeł 1,2 metra, tylny silnik pchający oraz w pełni poliuretanowy kadłub. Jej zasięg lotu przekracza 90 kilometrów, a ładowność użytkowa sięga 5,5 kilograma.

System startowy opiera się na wyrzutni katapultowej, a nawigacja realizowana jest za pomocą autopilota i GPS. Cooper jest kompatybilny z naziemną stacją kontroli o zasięgu do 35 km, działającą bez potrzeby zewnętrznych kanałów komunikacji. Dron może być wyposażony w głowice termobaryczne, odłamkowo-burzące lub kumulacyjne, co czyni go uniwersalnym środkiem rażenia.

Jak wskazuje producent, zaledwie trzy zestawy form wystarczą do wytwarzania do 700 kadłubów miesięcznie, czyli ponad czterokrotnie więcej niż w klasycznym procesie kompozytowym. I choć dojście do tego etapu zajmie firmie jeszcze trochę czasu, bo obecnie jest w stanie produkować ok. 200 egzemplarzy w ciągu miesiąca, to nowa technologia może stać się wkrótce jednym z kluczowych rozwiązań w systemie zaopatrywania ukraińskiego frontu w bezzałogowe środki uderzeniowe - lekkie, tanie i wytrzymałe.

