Spis treści: Cyfrowe euro - co to takiego i jak miałoby działać? Czy cyfrowe euro byłoby kryptowalutą? Cyfrowe euro a zagrożenia dla systemu finansowego Cyfrowe euro a prywatność użytkowników Kiedy zostanie wprowadzone cyfrowe euro?

Cyfrowe euro - co to takiego i jak miałoby działać?

Jak czytamy na oficjalnej stronie Europejskiego Banku Centralnego: "Cyfrowe euro byłoby cyfrowym odpowiednikiem gotówki, czyli elektronicznym środkiem dokonywania płatności detalicznych emitowanym przez Europejski Bank Centralny". Rozwiązanie miałoby być bezpłatnie dostępne w całej strefie euro. Stanowiłoby jedną z form pieniądza - podobnie jak w przypadku banknotów czy monet.

W jaki sposób miałoby działać cyfrowe euro? Najpierw konieczne okazałoby się założenie odpowiedniego rachunku - na przykład w banku lub instytucji publicznej. Potem rachunek ten musiałby zostać zasilony za pomocą gotówki lub za pośrednictwem konta bankowego. Następnie użytkownik mógłby dokonywać płatności cyfrowych - nie tylko w sklepach czy internecie, ale również pomiędzy innymi osobami. Byłoby to możliwe za sprawą karty, aplikacji czy serwisu. Korzystanie z cyfrowego euro umożliwiałoby także dokonywanie płatności w trybie offline.

Czy cyfrowe euro byłoby kryptowalutą?

Cyfrowe euro nie byłoby kryptowalutą, a środkiem płatniczym, za którym stoi Europejski Bank Centralny. W odróżnieniu od tzw. stablecoinów cyfrowe euro byłoby gwarantowane przez Eurosystem, czyli EBC oraz inne organy publiczne (krajowe banki centralne ze strefy euro). Co więcej - wartość omawianego środka płatniczego byłaby zawsze równa jego wartości nominalnej.

Cyfrowe euro a zagrożenia dla systemu finansowego

Jeśli chodzi o emisję cyfrowego euro, mogą się nasuwać pewne wątpliwości dotyczące zagrożeń dla stabilności finansowej, a to za sprawą pominięcia pośrednictwa banków. EBC opracowało pewne rozwiązania, które miałyby temu przeciwdziałać. Chodzi tutaj przede wszystkim o limit cyfrowego euro, którym mogliby dysponować użytkownicy, dzięki czemu można by zapobiec odpływowi depozytów bankowych.

Europejski Bank Centralny przygotował analizę, której celem było oszacowanie potencjalnych skutków różnych limitów. Jak czytamy na stronie EBC: "Uwzględniając różne hipotetyczne limity w przedziale do 3000 euro na osobę, o których przetestowanie zwrócili się współprawodawcy, oddziaływanie cyfrowego euro nie zaszkodziłoby stabilności finansowej w strefie euro, nawet w bardzo mało prawdopodobnym i skrajnie ostrożnym scenariuszu kryzysowym".

Cyfrowe euro a prywatność użytkowników

Jak wynika z informacji podanych na stronie Europejskiego Banku Centralnego, ochrona prywatności użytkowników to jedno z najważniejszych założeń koncepcyjnych cyfrowego euro.

Używanie cyfrowego euro w formie offline miałoby zapewnić podobną ochronę prywatności jak w przypadku transakcji dokonywanych za pomocą gotówki (pomiędzy osobami fizycznymi i w sklepach stacjonarnych). Szczegóły dotyczące tych transakcji byłyby znane tylko zleceniodawcom i odbiorcom.

Co z ewentualnymi kontrolami pod kątem prania brudnych pieniędzy? Zgodnie z tym, co podano na stronie EBC, miałyby być one "przeprowadzane przez udostępniającego dostawcę usług płatniczych w trakcie procesu finansowania i definansowania, podobnie jak ma to miejsce obecnie w przypadku wypłat i wpłat gotówki".

Kiedy zostanie wprowadzone cyfrowe euro?

Etap przygotowawczy projektu cyfrowego euro trwał od listopada 2023 roku do października 2025 roku. Aktualnie Eurosystem kontynuuje prace techniczne oraz uczestniczy w procesie legislacyjnym.

Ewentualna emisja cyfrowego euro może nastąpić w 2029 roku. Warunkiem jest jednak przyjęcie w 2026 roku unijnego rozporządzenia, które ustanawiałoby nowy, elektroniczny środek płatniczy.

Źródło: ecb.europa.eu

