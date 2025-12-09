Korzystasz z Facebooka lub Instagrama? Zobaczysz mniej reklam
Meta ogłosiła zmiany na terenie państw Unii Europejskiej, które obejmują platformy Facebook oraz Instagram. Oba serwisy umożliwią ograniczenie danych, które muszą udostępniać użytkownicy, co ogłosiła Komisja Europejska. W konsekwencji internauci z krajów UE zobaczą mniej spersonalizowanych reklam.
Komisja Europejska jakiś czas temu ukarała firmę Meta grzywną w wysokości aż 200 mln euro. Mark Zuckerberg i spółka zobowiązali się do zaproponowania zmian, które dotyczą danych użytkowników udostępnianych w platformach Facebook oraz Instagram. Już wkrótce zobaczymy efekty podjętych działań.
Facebook i Instagram mają żądać w UE mniej danych
Komisja Europejska ogłosiła efekty współpracy z firmą Meta, co ma stanowić odpowiedź na nałożoną wcześniej karę. Big tech zdecydował, że użytkownicy serwisów Facebook oraz Instagram na terenie państw członkowskich będą mogli udostępniać mniej danych. W konsekwencji odbije się to na ilości wyświetlanych spersonalizowanych reklam.
Meta da użytkownikom realny wybór między wyrażeniem zgody na udostępnianie wszystkich swoich danych i oglądaniem w pełni spersonalizowanych reklam a udostępnieniem mniejszej ilości danych osobowych w zamian za korzystanie z bardziej ograniczonych, spersonalizowanych reklam
Warto dodać, że jest to pierwszy raz w historii serwisów społecznościowych firmy Meta, gdy zdecydowano się na taką możliwość.
Kiedy Meta ograniczy reklamy spersonalizowane?
Zmiany mają wejść w życie od stycznia 2026 r. Użytkownicy serwisów jak Facebook czy Instagram powinni wtedy zobaczyć nową opcję, która pozwoli na ograniczenie danych udostępnianych w platformach. Rzecznik firmy Meta oświadczył, że przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji Europejskiej oraz dodał:
Spersonalizowane reklamy mają kluczowe znaczenie dla europejskiej gospodarki — w zeszłym roku reklamy Meta były powiązane z działalnością gospodarczą o wartości 213 miliardów euro i wspierały 1,44 miliona miejsc pracy w całej UE
KE ukarała firmę Meta grzywną wysokości 200 mln euro
Ruch firmy Meta jest wynikiem współpracy, którą big tech podjął z Komisją Europejską w wyniku nałożenia grzywny w wysokości 200 mln euro. Kara była następstwem uruchomienia w krajach członkowskich planu bez reklam, który po raz pierwszy w UE zaczął być udostępniany w 2023 r.
Płatny plan nie był tani i z czasem Meta obniżyła jego cenę, co było efektem presji ze strony Komisji Europejskiej. Warto dodać, że taka subskrypcja nigdy nie cieszyła się większym zainteresowaniem ze strony użytkowników krajów UE. Firma z czasem przyznała, że było ono "bardzo niewielkie".