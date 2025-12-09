Komisja Europejska jakiś czas temu ukarała firmę Meta grzywną w wysokości aż 200 mln euro. Mark Zuckerberg i spółka zobowiązali się do zaproponowania zmian, które dotyczą danych użytkowników udostępnianych w platformach Facebook oraz Instagram. Już wkrótce zobaczymy efekty podjętych działań.

Facebook i Instagram mają żądać w UE mniej danych

Komisja Europejska ogłosiła efekty współpracy z firmą Meta, co ma stanowić odpowiedź na nałożoną wcześniej karę. Big tech zdecydował, że użytkownicy serwisów Facebook oraz Instagram na terenie państw członkowskich będą mogli udostępniać mniej danych. W konsekwencji odbije się to na ilości wyświetlanych spersonalizowanych reklam.

Meta da użytkownikom realny wybór między wyrażeniem zgody na udostępnianie wszystkich swoich danych i oglądaniem w pełni spersonalizowanych reklam a udostępnieniem mniejszej ilości danych osobowych w zamian za korzystanie z bardziej ograniczonych, spersonalizowanych reklam

Warto dodać, że jest to pierwszy raz w historii serwisów społecznościowych firmy Meta, gdy zdecydowano się na taką możliwość.

Kiedy Meta ograniczy reklamy spersonalizowane?

Zmiany mają wejść w życie od stycznia 2026 r. Użytkownicy serwisów jak Facebook czy Instagram powinni wtedy zobaczyć nową opcję, która pozwoli na ograniczenie danych udostępnianych w platformach. Rzecznik firmy Meta oświadczył, że przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji Europejskiej oraz dodał:

Spersonalizowane reklamy mają kluczowe znaczenie dla europejskiej gospodarki — w zeszłym roku reklamy Meta były powiązane z działalnością gospodarczą o wartości 213 miliardów euro i wspierały 1,44 miliona miejsc pracy w całej UE

KE ukarała firmę Meta grzywną wysokości 200 mln euro

Ruch firmy Meta jest wynikiem współpracy, którą big tech podjął z Komisją Europejską w wyniku nałożenia grzywny w wysokości 200 mln euro. Kara była następstwem uruchomienia w krajach członkowskich planu bez reklam, który po raz pierwszy w UE zaczął być udostępniany w 2023 r.

Płatny plan nie był tani i z czasem Meta obniżyła jego cenę, co było efektem presji ze strony Komisji Europejskiej. Warto dodać, że taka subskrypcja nigdy nie cieszyła się większym zainteresowaniem ze strony użytkowników krajów UE. Firma z czasem przyznała, że było ono "bardzo niewielkie".

