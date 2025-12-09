Projekt Taş Tepeler. Relikty starsze niż egipskie piramidy i Stonehenge

Projekt Taş Tepeler obejmuje 12 neolitycznych stanowisk archeologicznych w regionie Şanlıurfy w Turcji. To wyjątkowy zbiór miejsc świadczących o rozwoju pierwszych cywilizacji, które wznosiły swoje budowle na długo przed pojawieniem się słynnych piramid w Egipcie czy monumentalnego, zagadkowego Stonehenge.

Do tych miejsc na terenie dzisiejszej Turcji zalicza się m.in. niezwykłe Göbekli Tepe, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO miejsce, które kryje pozostałości najstarszego znanego centrum kultu stworzonego przez człowieka.

Badania w datowanych na nawet 12 000 lat stanowiskach w Turcji nieustannie poszerzają naszą wiedzę o pierwszych cywilizacjach. Projekt Taş Tepeler obchodzi piątą rocznicę, a badacze pokazują nowe, znaczące odkrycia, których dokonano w ruinach neolitycznych budowli.

Nieprzerwany strumień odkryć w Turcji. Zmieniają wiedzę o kulturach neolitu

Podczas tegorocznych uroczystości rocznicowych w Centrum dla Zwiedzających pokazano najbardziej spektakularne znaleziska. Wymienić tu można rzeźbę ze stanowiska Sayburç - przedstawia ona zmarłego, który ma zaciśnięte, "zasznurowane" usta. Odkrycie daje wyjątkowy wgląd w dawne rytuały pogrzebowe. W Göbekli Tepe archeolodzy znaleźli z kolei tajemniczą figurę człowieka, którą wmurowano w ścianę - najpewniej jako ofiarę wotywną. W Sefer Tepe odkryto natomiast reliefy ludzkich twarzy wykonane w różnych technikach, wyróżniające się na tle innych znalezisk z projektu Taş Tepeler. Najciekawszym obiektem jest prawdopodobnie dwustronny serpentynitowy koralik z wyrazistymi ludzkimi obliczami po obu stronach - wyjątkowy przykład neolitycznego rzemiosła.

Projekt Taş Tepeler charakteryzuje się nieprzerwanym strumieniem znalezisk, które kwestionują tradycyjne narracje na temat przejścia ludzkości od stylu życia koczowniczych łowców-zbieraczy do społeczności osiadłych.

- Osady te ukazały nowe horyzonty w historii świata - powiedział Mehmet Nuri Ersoy, Minister Kultury i Turystyki Turcji, podczas uroczystości rocznicowych, przewidując przy tym, że Taş Tepeler stanie się "światową stolicą neolitu".

Projekt Taş Tepeler - pięć lat odkryć Zobacz galerię + 1

Odkrycia sprzed 12 tys. lat ukazują życie dawnych ludów

Projekt Taş Tepeler to nie tylko wykopaliska archeologiczne - to ogromne, międzynarodowe przedsięwzięcie badawcze, w które zaangażowanych jest 36 instytucji i ponad 200 naukowców pracujących równocześnie na 12 stanowiskach. To wszystko wpływa na ogrom wyjątkowych odkryć.

- Dowody są przekonujące: 12 tysięcy lat temu Anatolia była miejscem gęsto zaludnionych osad o różnej wielkości, co sugeruje poziom złożoności społecznej wyprzedzający wcześniejsze wyobrażenia historyków - zaznacza w komentarzu Biuro Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji. - Stanowiska Taş Tepeler są świadectwem ludzkiej pomysłowości w jej najwcześniejszym rozkwicie i przypominają nam, że historia cywilizacji jest znacznie starsza, złożona i bardziej niezwykła, niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy.

Oprócz wykopalisk w ramach Taş Tepeler prowadzone są szeroko zakrojone prace konserwatorskie i budowana jest nowoczesna infrastruktura - m.in. centra dla zwiedzających i ośrodek badawczy. Wszystkie te działania pozwalają coraz lepiej rozumieć rozwinięte społeczności sprzed tysięcy lat, pokazując, jak zaawansowana była ludzkość na długo przed powstaniem piramid czy Stonehenge.

