Zapiski sprzed 3,5 tys. lat dają wgląd w funkcjonowanie dawnego królestwa

Podczas wykopalisk archeologicznych na stanowisku archeologicznym w starożytnym mieście Alalach (Accana Höyük) w dystrykcie Reyhanlı w prowincji Hatay (Turcja), odkryto tabliczki zapisane pismem klinowym. Pismo klinowe to jedna z najdawniejszych form zapisu na świecie, która narodziła się na Bliskim Wschodzie. Uważa się, że około 3000 roku p.n.e. pismo to opracowali Sumerowie.

Tabliczki datowane na lata 1500-1400 p.n.e znaleziono w warstwie popiołu po dawnym pożarze. Wiekowe zapiski przedstawiają dane, które pozwalają badaczom dowiedzieć się więcej na temat dawnego królestwa, które funkcjonowało w tym rejonie w czasach potęgi imperium Mitanni, państwa założonego w II tysiącleciu p.n.e. przez Hurytów, na obszarze północnej Mezopotamii i północnej Syrii.

Odkrycie archeologiczne w Turcji. Tabliczki z pismem klinowym

Tabliczki zapisane pismem klinowym dostarczają naukowcom szczegółowych informacji dotyczących m.in. zamówień na meble, list pracowników z różnych miast oraz dane o dystrybucji żywności i surowców.

Alalah, położone dziś na terenie południowej Turcji, w epoce brązu ze względu na swoje strategiczne położenie rozwijało się jako znaczący ośrodek miejski. Uznaje się, że czasy świetności miasta przypadają głównie na okres panowania króla Idrimiego (ok. 1490-1465 p.n.e.). Idrimi założył królestwo Mukish jako państwo wasalne Mitanni - i Alalah funkcjonowało jako stolica.

Minister Kultury i Turystyki Mehmet Nuri Ersoy podkreślił, że znaleziska rzucają światło nie tylko na życie religijne, ale również na administrację i gospodarkę regionalnego królestwa pod patronatem imperium Mitanni - jednej z potęg późnej epoki brązu, która rozwijała się w tej części świata.

Przetrwały katastrofę i przyniosły informacje o dawnym królestwie

Tabliczki, które przetrwały katastrofalne wydarzenie, jakie zniszczyło część miasta, są niezwykłym świadectwem wydarzeń sprzed ok. 3,5 tys. lat.

Turecki minister wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w wykopaliska, mając nadzieję, że odkrycie to wzbogaci dziedzictwo kulturowe Turcji. Kraj ten od dłuższego czasu inwestuje w poszukiwanie śladów swojej historii, prowadząc szereg wykopalisk w różnych punktach i regularnie dokonując kolejnych ciekawych odkryć.

Odnalezione teraz zapiski udało się zidentyfikować w ramach projektu "Dziedzictwo dla przyszłości", który koncentruje się na zabytkowym mieście Alalah. O odkryciu poinformował rząd Turcji za pośrednictwem platformy X.

