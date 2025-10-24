Odkryli zapiski sprzed 3,5 tys. lat. Ujawniły dane o dawnym królestwie

Podczas wykopalisk archeologicznych w starożytnym mieście Alalach na terenie dzisiejszej Turcji dokonano fascynującego odkrycia. W śladach po pogorzelisku badacze znaleźli tabliczki zapisane pismem klinowym. Odkrycie liczące ok. 3,5 tysiąca lat pozwoliło zdobyć dane o dawnym królestwie z czasów potężnego imperium.

Podczas wykopalisk archeologicznych odsłonięto liczące ok. 3,5 tys. lat tabliczki zapisane pismem klinowym. Zdjęcie ilustracyjne.
Podczas wykopalisk archeologicznych odsłonięto liczące ok. 3,5 tys. lat tabliczki zapisane pismem klinowym. Zdjęcie ilustracyjne.Couperfield123RF/PICSEL

Zapiski sprzed 3,5 tys. lat dają wgląd w funkcjonowanie dawnego królestwa

Podczas wykopalisk archeologicznych na stanowisku archeologicznym w starożytnym mieście Alalach (Accana Höyük) w dystrykcie Reyhanlı w prowincji Hatay (Turcja), odkryto tabliczki zapisane pismem klinowym. Pismo klinowe to jedna z najdawniejszych form zapisu na świecie, która narodziła się na Bliskim Wschodzie. Uważa się, że około 3000 roku p.n.e. pismo to opracowali Sumerowie.

Tabliczki datowane na lata 1500-1400 p.n.e znaleziono w warstwie popiołu po dawnym pożarze. Wiekowe zapiski przedstawiają dane, które pozwalają badaczom dowiedzieć się więcej na temat dawnego królestwa, które funkcjonowało w tym rejonie w czasach potęgi imperium Mitanni, państwa założonego w II tysiącleciu p.n.e. przez Hurytów, na obszarze północnej Mezopotamii i północnej Syrii.

Jakie zagadki skrywa tajemnicze pismo klinowe sprzed tysięcy lat? Zdj. ilustracyjne
Odkrycie archeologiczne w Turcji. Tabliczki z pismem klinowym

Tabliczki zapisane pismem klinowym dostarczają naukowcom szczegółowych informacji dotyczących m.in. zamówień na meble, list pracowników z różnych miast oraz dane o dystrybucji żywności i surowców.

Alalah, położone dziś na terenie południowej Turcji, w epoce brązu ze względu na swoje strategiczne położenie rozwijało się jako znaczący ośrodek miejski. Uznaje się, że czasy świetności miasta przypadają głównie na okres panowania króla Idrimiego (ok. 1490-1465 p.n.e.). Idrimi założył królestwo Mukish jako państwo wasalne Mitanni - i Alalah funkcjonowało jako stolica.

Minister Kultury i Turystyki Mehmet Nuri Ersoy podkreślił, że znaleziska rzucają światło nie tylko na życie religijne, ale również na administrację i gospodarkę regionalnego królestwa pod patronatem imperium Mitanni - jednej z potęg późnej epoki brązu, która rozwijała się w tej części świata.

Przetrwały katastrofę i przyniosły informacje o dawnym królestwie

Tabliczki, które przetrwały katastrofalne wydarzenie, jakie zniszczyło część miasta, są niezwykłym świadectwem wydarzeń sprzed ok. 3,5 tys. lat.

Turecki minister wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w wykopaliska, mając nadzieję, że odkrycie to wzbogaci dziedzictwo kulturowe Turcji. Kraj ten od dłuższego czasu inwestuje w poszukiwanie śladów swojej historii, prowadząc szereg wykopalisk w różnych punktach i regularnie dokonując kolejnych ciekawych odkryć.

Odnalezione teraz zapiski udało się zidentyfikować w ramach projektu "Dziedzictwo dla przyszłości", który koncentruje się na zabytkowym mieście Alalah. O odkryciu poinformował rząd Turcji za pośrednictwem platformy X.

Ruiny miasta Kolosy w Turcji stały się miejscem fascynującego odkrycia. Naukowcy podali szczegóły.
