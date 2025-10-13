Niezwykłe odkrycie w Turcji. Kolosy znów zadziwiają

W zachodniej Turcji, na terenie ruin miasta Kolosy, archeolodzy dokonali niezwykle interesującego odkrycia. Miasto położone u podnóża góry Honaz (Kadmos) w prowincji Denizli było niegdyś ważnym ośrodkiem handlowym, szczególnie znanym z produkcji wełny i tekstyliów. Największe znaczenie miało w czasach perskich, rzymskich i bizantyjskich. Miejsce odgrywało też istotną rolę w historii chrześcijaństwa. Prowadzone tu badania archeologiczne ujawniły już wiele danych na temat miasta i jego mieszkańców, a kolejne odkrycia przynoszą nowe ustalenia.

Na najnowsze znalezisko składa się z ponad 60 struktur umieszczonych ciasno obok siebie - to grobowce datowane na ok. 2200 lat. Jak podkreślają naukowcy, odkrycie dotyczy prawdopodobnie największej w Anatolii nekropolii, z wykutymi w skale grobowcami. Oprócz odsłonięcia szczątków pochowanych tu ludzi badacze pozyskali istotne dane archeologiczne.

Przemyślane wykorzystanie terenu i wiara w magię

Przestrzeń w Kolosach była wykorzystywana jako miejsce pochówku w taki sposób, który pozwalał zachować ziemię uprawną, niezwykle cenną dla lokalnej gospodarki, zwłaszcza w kontekście produkcji zbóż. Archeolodzy podkreślają, że wybór miejsca pochówku był nie tylko praktyczny, ale również głęboko zakorzeniony w lokalnych wierzeniach i rytuałach.

- Ludzie starożytności w niezwykły sposób wykorzystywali geologiczne i topograficzne walory tego miejsca. Starali się efektywnie wykorzystać formacje skalne wapienne, ponieważ w tamtych czasach praktykowano rolnictwo - zwłaszcza uprawę zbóż. Aby zachować grunty orne, skaliste obszary wapienne przeznaczyli na cmentarzyska - podaje archeolog Baris Yener w wywiadzie z "Agencja Anatolia".

Niesamowite Kolosy. Odkrycia mogą przyczynić się do rozwoju turystyki w regionie

W grobach znaleziono wiele przedmiotów. Były to m.in. amulety i talizmany, kamienie uznawane za lecznicze, a także przedmioty codziennego użytku, takie jak pojemniki z terakoty i szkła, lampy oliwne, monety czy sandały. Lampy oliwne miały szczególne znaczenie symboliczne - reprezentowały światło życia, które miało towarzyszyć zmarłym również po śmierci.

- Odkrycia ujawniają, jak bardzo mieszkańcy Kolosów cenili magię, talizmany i przedmioty, którym przypisywano właściwości ochronne - przytacza słowa Yenera "Agencja Anatolia".

Odkrycie ujawnia praktyki pogrzebowe i duchowość mieszkańców starożytnego miasta. Znaleziska archeologiczne w Kolosach wypełniają istotną lukę w chronologii historycznej regionu - od późnego chalkolitu aż po XIII wiek. Dzięki nim możliwe jest stworzenie bardziej spójnego obrazu rozwoju kulturowego i religijnego tego obszaru na przestrzeni wieków. Według ekspertów nowe znaleziska na terenie ruin miasta leżącego nieopodal słynnego Pamukkale i Hierapolis mają również potencjał, by przyczynić się do rozwoju turystyki w regionie, stając się kolejnym ciekawym punktem wycieczek w rejonie Denizli.

