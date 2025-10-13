Kolosy znów zadziwiają. Archeolodzy podali szczegóły na temat nowego odkrycia
Nowe odkrycie archeologów w ruinach miasta Kolosy w Turcji stało się prawdziwą sensacją ze względu na skalę znaleziska oraz ustalenia, jakie poczynili na jego temat badacze. Unikatowy obszar ma szansę stać się ważnym punktem na turystycznej mapie Turcji, między innymi ze względu na położenie blisko słynnego Hierapolis i Pamukkale.
Niezwykłe odkrycie w Turcji. Kolosy znów zadziwiają
W zachodniej Turcji, na terenie ruin miasta Kolosy, archeolodzy dokonali niezwykle interesującego odkrycia. Miasto położone u podnóża góry Honaz (Kadmos) w prowincji Denizli było niegdyś ważnym ośrodkiem handlowym, szczególnie znanym z produkcji wełny i tekstyliów. Największe znaczenie miało w czasach perskich, rzymskich i bizantyjskich. Miejsce odgrywało też istotną rolę w historii chrześcijaństwa. Prowadzone tu badania archeologiczne ujawniły już wiele danych na temat miasta i jego mieszkańców, a kolejne odkrycia przynoszą nowe ustalenia.
Na najnowsze znalezisko składa się z ponad 60 struktur umieszczonych ciasno obok siebie - to grobowce datowane na ok. 2200 lat. Jak podkreślają naukowcy, odkrycie dotyczy prawdopodobnie największej w Anatolii nekropolii, z wykutymi w skale grobowcami. Oprócz odsłonięcia szczątków pochowanych tu ludzi badacze pozyskali istotne dane archeologiczne.
Przemyślane wykorzystanie terenu i wiara w magię
Przestrzeń w Kolosach była wykorzystywana jako miejsce pochówku w taki sposób, który pozwalał zachować ziemię uprawną, niezwykle cenną dla lokalnej gospodarki, zwłaszcza w kontekście produkcji zbóż. Archeolodzy podkreślają, że wybór miejsca pochówku był nie tylko praktyczny, ale również głęboko zakorzeniony w lokalnych wierzeniach i rytuałach.
- Ludzie starożytności w niezwykły sposób wykorzystywali geologiczne i topograficzne walory tego miejsca. Starali się efektywnie wykorzystać formacje skalne wapienne, ponieważ w tamtych czasach praktykowano rolnictwo - zwłaszcza uprawę zbóż. Aby zachować grunty orne, skaliste obszary wapienne przeznaczyli na cmentarzyska - podaje archeolog Baris Yener w wywiadzie z "Agencja Anatolia".
Niesamowite Kolosy. Odkrycia mogą przyczynić się do rozwoju turystyki w regionie
W grobach znaleziono wiele przedmiotów. Były to m.in. amulety i talizmany, kamienie uznawane za lecznicze, a także przedmioty codziennego użytku, takie jak pojemniki z terakoty i szkła, lampy oliwne, monety czy sandały. Lampy oliwne miały szczególne znaczenie symboliczne - reprezentowały światło życia, które miało towarzyszyć zmarłym również po śmierci.
- Odkrycia ujawniają, jak bardzo mieszkańcy Kolosów cenili magię, talizmany i przedmioty, którym przypisywano właściwości ochronne - przytacza słowa Yenera "Agencja Anatolia".
Odkrycie ujawnia praktyki pogrzebowe i duchowość mieszkańców starożytnego miasta. Znaleziska archeologiczne w Kolosach wypełniają istotną lukę w chronologii historycznej regionu - od późnego chalkolitu aż po XIII wiek. Dzięki nim możliwe jest stworzenie bardziej spójnego obrazu rozwoju kulturowego i religijnego tego obszaru na przestrzeni wieków. Według ekspertów nowe znaleziska na terenie ruin miasta leżącego nieopodal słynnego Pamukkale i Hierapolis mają również potencjał, by przyczynić się do rozwoju turystyki w regionie, stając się kolejnym ciekawym punktem wycieczek w rejonie Denizli.