Jesień 2024 przynosi nowe trendy w podróżach, które wyraźnie pokazują, że turyści z całego świata, w tym z Polski, coraz częściej wybierają krótkie wypady weekendowe oraz eksplorację mniej znanych zakątków, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jesień 2024. Nie tylko najpopularniejsze kierunki

Wśród turystów z całego świata widać wzrost zainteresowania turystyką zdrowotną i szukaniem nowych, mniej obleganych kierunków. Coraz popularniejsze stają się miejsca oferujące wellness i spa, szczególnie że jesienią takie obiekty często obniżają ceny. Zainteresowaniem cieszą się też wyjazdy zapewniające kontakt z naturą, oferujące spokój i relaks w pięknych okolicznościach przyrody. W tym przypadku często łączy się to z glampingiem.

Zdjęcie Glamping od kilku lat cieszy się sporym zainteresowaniem. To coś dla miłośników spędzania czasu pod namiotem, w bezpośrednim sąsiedztwie przyrody - jednak z większą dozą "luksusu". / 123RF/PICSEL

Na jakie rejony warto zwrócić uwagę tej jesieni? Podpowiadamy popularne oraz mniej znane miejsca w Polsce i za granicą - tu warto pojechać na urlop, bądź krótki wypad weekendowy we wrześniu, październiku i listopadzie.

Miejsca w Polsce, które warto odwiedzić jesienią

Gdzie warto pojechać jesienią w Polsce? Kultowe atrakcje, a także piękne widoki lub mniej tłumów zagwarantują na przykład te miejsca:

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.

Gdzie warto pojechać na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej? Najlepiej zrobić sobie weekendową wycieczkę po regionie i odwiedzać różne atrakcje. Szczególnie pięknie jesienią prezentować się będzie Ojcowski Park Narodowy, który regularnie trafia do rozmaitych zestawień - tak polskich, jak i zagranicznych. Niedawno został umieszczony na takiej liście po raz kolejny, uwzględnił go portal Euronews.com w wykazie najlepszych miejsc w Europie na jednodniowy wypad. Ciekawym pomysłem na jesienny wyjazd może być też ruszenie jednym z najstarszych szlaków rowerowych w Polsce - jurajskim rowerowym szlakiem Orlich Gniazd.

Zdjęcie Ojcowski Park Narodowy wyróżnia się m.in. zachwycającymi formacjami skalnymi. Można tu też znaleźć noclegi z wyżywieniem, jest świeży pstrąg i bliskość przyrody. / 123RF/PICSEL

Bieszczady.

Choć jesień w Bieszczadach przyciąga wielu turystów, to wciąż można znaleźć tu miejsca, w których panuje cisza i spokój. Pięknie położone schroniska i hotele w Bieszczadach, które niekiedy oferują zabiegi spa, oraz miejsca na namiot lub glamping. Do tego bieszczadzkie szlaki jesienią oferują spektakularne widoki i są świetnym miejscem dla miłośników spokojnych górskich wędrówek. Obok wypraw na Halicz, Tarnicę, Smerek czy Połoninę Caryńską, ciekawa może być wycieczka na Chryszczatą i pobliskie Jeziorka Duszatyńskie. Mają ciekawą historię i piękne kolory. Zachwyci też z pewnością trasa na Bukowe Berdo. Najkrótszy szlak na Bukowe Berdo prowadzi z Mucznego.

Zdjęcie Bieszczadzkie szlaki jesienią eksplodują barwami. Warto wybrać się na Bukowe Berdo czy Połoninę Caryńską. / 123RF/PICSEL

Kaszuby.

Malowniczy, mniej oblegany przez turystów region, idealny dla miłośników tajemniczych miejsc, lokalnej kuchni oraz rekreacji nad wodą. Może by tak więc wynająć domki na Kaszubach i spędzić jesienny weekend lub urlop pływając po tzw. kaszubskim morzu i zwiedzając zagadkowe kamienne kręgi ? Atrakcyjnym miejscem są m.in. Wdzydze, gdzie znajdują się m.in. wieża widokowa, Kaszubski Park Etnograficzny i malowniczy szlak rowerowy dookoła Jezior Wdzydzkich, po których można też pływać. Wspomniane kamienne kręgi są m.in. w Węsiorach, Odrach i Leśnie. W Odrach znajduje się słynna Elipsa, o której radiesteci mówią, że ma niezwykłe właściwości - ma się tam koncentrować energia Ziemi i Kosmosu.

Zdjęcie Kaszuby są pełne lasów i jezior i przyciągają pięknymi widokami. Warto wybrać się tu z rowerem lub skorzystać z bogatej oferty wypożyczalni sprzętów wodnych. / 123RF/PICSEL

Gdzie na urlop za granicą we wrześniu, październiku i listopadzie?

Gdzie jechać na wakacje jesienią? Urlop warto wykorzystać na przykład na te kierunki:

Portugalia.

Wybierając się do Portugalii jesienią, można spodziewać się mniejszych tłumów oraz łagodniejszych temperatur. Obok popularnych miejsc warto rozważyć odwiedzenie mniej obleganych atrakcji. Ciekawym punktem może być położona blisko Lizbony Sintra. Warto jechać do Sintry, bo słynie ona m.in. z jednego z najwspanialszych pałaców Europy - Pałacu Pena (Palácio Nacional da Pena). Fascynującym miejscem jest też Quinta da Regaleira. Szczególną atrakcję tego założenia stanowi tajemnicza Studnia Inicjacji (lub Wtajemniczenia). To odwrócona wieża ze spiralnymi schodami prowadzącymi 27 metrów w dół.

Zdjęcie Palacio da Pena w Sintrze to tylko jeden z wielu wspaniałych obiektów wartych odwiedzenia w tym portugalskim miasteczku. / 123RF/PICSEL

Rumunia.

Mimo swojej bogatej historii i pięknych krajobrazów Rumunia nadal jest mniej popularnym kierunkiem. Jesień to idealny czas na zwiedzanie Rumunii: oglądanie zamków, podziwianie górskich widoków albo ruszenie śladami Włada Palownika tudzież inspirowanego nim Drakuli. Ciekawym miejscem może być np. zamek w Branie w Transylwanii czy ruiny zamku Poenari. Dla miłośników klimatów rodem z Władcy Pierścieni przeżyciem może być rejs z widokiem na wykutą w skale ogromną twarz - pomnik Decebala, ostatniego króla Daków.



Zdjęcie Pomnik Decebala to mierząca 42,9 m wysokości i 31,6 m szerokości skalna rzeźba. Warto ją zobaczyć przy okazji urlopu w Rumunii. / Erik Cleves Kristensen, CC BY 2.0 / Wikimedia

Turcja.

Łagodniejsze temperatury i mniejsze tłumy sprawiają, że urlop w Turcji jesienią może okazać się strzałem w dziesiątkę. Szczególnym powodzeniem cieszy się Riwiera Turecka, w tym Alanya, Antalya, Marmaris i Bodrum, gdzie znajduje się wiele hoteli, w tym obiektów oferujących usługi spa i wellness. Do tego w tych rejonach jest wiele atrakcji. Co warto zwiedzić? Te same punkty, co w sezonie. Jesienią Kapadocja tak samo zachwyci surrealistycznymi krajobrazami i lotami balonem o wschodzie słońca, a Pamukkale jesienią nie jest tak oblegane i łatwiej można skorzystać ze źródlanych kąpieli.

Zdjęcie Kapadocja uznawana jest za jedno z tych miejsc, których widoku nie zapomina się do końca życia. / 123RF/PICSEL

Gdzie wyjechać jesienią? Te miejsca cieszą się zainteresowaniem

W Polsce cały czas powodzeniem cieszą się też między innymi klasyczne cele podróży, takie jak Zakopane czy Karpacz, które po wzmożonym wakacyjnym zainteresowaniu zaczynają być trochę mniej oblegane. To sprawia, że dla wielu osób będzie to idealny moment, by się tam wybrać na jesienne wędrówki po górach.

Wśród zagranicznych kierunków również dominują znane i lubiane regiony, jak Costa del Sol w Hiszpanii czy Toskania we Włoszech, gdzie turyści mogą cieszyć się jesienią łagodnym klimatem i pięknymi krajobrazami. Jednak coraz częściej wybierając miejsca na jesienny wypoczynek, Polacy kierują się chęcią uniknięcia tłumów, co sprzyja odkrywaniu nowych, spokojniejszych lokalizacji. Warto skorzystać z powyższych propozycji i przetestować nowe lub mniej oblegane kierunki.

