Pojawiły się doniesienia, że w Chinach trwają prace nad pierwszym na świecie "robotem ciążowym". Ma mieć humanoidalną budowę i być wyposażony w sztuczną macicę w jamie brzusznej, dzięki której będzie mógł nosić płód przez 10 miesięcy, a następnie "urodzić" dziecko.

Jak działa "robot ciążowy"?

Koncepcja nowego robota została opracowana przez dr Zhang Qifeng, założyciela firmy Kaiwa Technology w Kantonie w Chinach. Według niego robot ciążowy to nie inkubator, lecz humanoid z macicą, który może odtworzyć cały proces od poczęcia do porodu. Kluczem całego projektu jest technologia "sztucznej macicy" wypełnionej sztucznym płynem owodniowym, która będzie otrzymywać składniki odżywcze za pomocą specjalnego węża.

Wiele pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi, m.in. w jaki sposób komórka jajowa i plemnik zostaną zapłodnione i umieszczone w macicy, a także w jaki sposób robot będzie rodził. Technologia ta budzi wiele pytań i wątpliwości etycznych i prawnych.

- Zorganizowaliśmy fora dyskusyjne z władzami prowincji Guangdong i przedstawiliśmy związane z tym propozycje podczas omawiania polityki i prawodawstwa - powiedział dr Qifeng, odnosząc się do niepokoju ludzi.

Komentarze pod opublikowanym wywiadem z lekarzem były skrajne i emocjonalne. Ludzie podzielili się swoimi uwagami na temat rozwiązania problemu niepłodności: "Trzy razy próbowałam sztucznego zapłodnienia, ale za każdym razem kończyło się to niepowodzeniem. Teraz mam szansę na dziecko". Nie zabrakło jednak słów krytyki. "To okrutne, że płód rodzi się bez kontaktu z matką" czy "To całkowicie narusza ludzką etykę". Mimo wszystko przeważały pozytywne odczucia: "Dobrze, że kobiety nie muszą cierpieć", "Kobiety w końcu zostały wyzwolone".

Kiedy "robot ciążowy" będzie dostępny? Cena zaskakuje

Prototyp ma zostać wprowadzony na rynek już w przyszłym roku, a jego cena sprzedaży wyniesie około 100 000 juanów, czyli ok. 14 000 dolarów - to znacznie mniej, niż wynajęcie ludzkiej surogatki, której koszt w USA może wynieść nawet do 200 000 dolarów.

