Jak wyjaśnia Samuel Ojosnegros z Bioengineering for Reproductive Health w IBEC, chociaż problemy podczas implantacji są główną przeszkodą w ludzkiej reprodukcji, o samym procesie wciąż "wiemy bardzo mało", ponieważ zachodzi wewnątrz matki i jest trudny do obserwacji.

Ale to się właśnie zmienia, bo naukowcy po raz pierwszy w historii zarejestrowali w czasie rzeczywistym i technologii 3D moment zagnieżdżania się ludzkiego zarodka w syntetycznej macicy.

Tak przebiega proces implantacji zarodka

Przy okazji nie kryją zdziwienia faktem, jak inwazyjne jest to wydarzenie - wiele kobiet odczuwa wprawdzie ból w brzuchu i niewielkie krwawienie podczas implantacji, która następuje zwykle 6-12 dni po owulacji, ale sam proces nigdy wcześniej nie był obserwowany.

Zaobserwowaliśmy, że ludzkie zarodki wgryzają się w macicę, wywierając przy tym znaczną siłę. To niezbędne, ponieważ zarodki muszą wnikać w tkankę macicy, aby całkowicie się z nią zintegrować

Implantacja w kontrolowanych warunkach

Naukowcy opracowali platformę pozwalającą na implantację zarodków poza macicą w kontrolowanych warunkach. Zespół, którym kierowały badaczki Amélie Godeau i Anna Seriola, stworzył materiał - oparty na żelu częściowo zbudowanym z kolagenu i tkanki macicy, który może imitować jej zewnętrzną tkankę, umożliwiający obrazowanie fluorescencyjne w czasie rzeczywistym i analizę interakcji zarodka z otoczeniem.

W kolejnych eksperymentach porównano implantację zarodków ludzkich i mysich - okazało się, że podczas gdy zarodek myszy przyczepia się do powierzchni, zarodek ludzki całkowicie wnika w tkankę macicy, rosnąc od wewnątrz na zewnątrz. Badania wykazały również, że w trakcie implantacji ludzki zarodek uwalnia enzymy rozkładające otaczającą tkankę i wywiera znaczną siłę na swoje otoczenie.

Niepowodzenie tego procesu jest jedną z głównych przyczyn niepłodności, odpowiadającą za około 60 proc. poronień, dlatego lepsze zrozumienie implantacji może mieć istotny wpływ na wskaźniki płodności. Badacze planują kontynuować badania nad implantacją, a także standaryzować materiały badawcze, aby inni mogli prowadzić podobne eksperymenty.

