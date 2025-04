ICSI (ang. intracytoplasmic sperm injection) to rodzaj procedury zapłodnienia in vitro, polegający na wprowadzeniu plemnika do cytoplazmy komórki jajowej. Wskazaniem do zastosowania tej techniki są zwykle nieprawidłowe wyniki badania nasienia, które nie dają pewności zapłodnienia nawet w warunkach in vitro. Stosuje się ją również wtedy, gdy wykonywane w przeszłości próby zapłodnienia pozaustrojowego kończyły się niepowodzeniem. Jest to proces wymagający niezwykle precyzyjnej ręki doświadczonego embriologa, który za pomocą mikroskopu i mikroigły ręcznie wprowadza pojedynczy plemnik do wnętrza komórki jajowej.