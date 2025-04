Fast fashion - jaką cenę naprawdę płacimy za tanią odzież z Chin?

Kupując tanią odzież od producentów z branży fast fashion, przykładamy rękę do wielu szkodliwych praktyk. Często produkcja tych ubrań odbywa się w sweatshopach, gdzie pracownicy z krajów trzeciego świata otrzymują bardzo niewielkie wynagrodzenie i pracują w trudnych, wręcz nieludzkich warunkach bez poszanowania praw pracowniczych, środków ochrony czy ubezpieczenia.

Odzież, zwykle wykonana z syntetycznych materiałów, poddawana jest różnym procesom chemicznym, z których odpady zatruwają rzeki i atmosferę. Wreszcie niska jakość odzieży sprawia, że szybko ląduje ona na śmietniku, uwalnia mikroplastik oraz metale ciężkie i może rozkładać się setki lat. Do tego dochodzi jeszcze kwestia toksycznych substancji, które mogą szkodzić użytkownikowi.

Chiny są w stanie wyprodukować praktycznie wszystko i za każdą cenę. Jeśli sprzedawca zażyczy sobie tani produkt, to chińskie fabryki go dostarczą i będzie on miał jakość adekwatną do ceny. Tu liczą się wyłącznie zyski. Nie ma mowy o zrównoważonym rozwoju, ekologii ani trosce o prawa pracownicze. Z tego też względu normy dotyczące szkodliwych substancji, które bardzo restrykcyjnie egzekwuje Unia Europejska, często nie są zachowane w przypadku produktów importowanych z Azji. A jak to wygląda, gdy kupujemy ubrania na SHEIN albo Temu?

Jakie są normy bezpieczeństwa dla produktów z SHEIN i Temu?

Jak mówi raport, część towarów podlega obligatoryjnym normom bezpieczeństwa. Chodzi tu przede wszystkim o zabawki. Inne towary muszą spełniać jedynie ogólne wymagania według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 (General Product Safety Regulation - GPSR). Zasadniczo produkt nie powinien stanowić zagrożenia dla konsumenta przy normalnym użytkowaniu. Producent może jednak znajdować się daleko, np. w Chinach czy Bangladeszu, poza jurysdykcją władz UE, dlatego odpowiedzialność za przestrzeganie norm leży również na importerze i sprzedawcy. Nie jest ona jednak skutecznie egzekwowana.

Od maja 2024 roku Temu - podobnie jak SHEIN - jest uznawane przez Komisję Europejską za bardzo dużą platformę handlową (VLOP), która musi spełniać rygorystyczne normy unijne, dotyczące m.in. bezpieczeństwa produktów czy zakazu sprzedaży podróbek. Już kilka organizacji konsumenckich z UE przeprowadziło badania produktów z tych platform. Często powtarzająca się obserwacja była taka, że bezpieczeństwo tych produktów pozostawiało wiele do życzenia, a platformy sprzedażowe stosują różne praktyki manipulacyjne i nie zapewniają odpowiedniej transparentności w kwestii zgodności z prawem UE. Testy zleciła też polska Federacja Konsumentów.

Analizy pod kątem niebezpiecznych pierwiastków przy użyciu metody fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii (ED-XFR) wykonało Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych w Pile, należące do Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Co dokładnie one wykazały?

Metale ciężkie w większości badanych produktów z SHEIN i Temu

Federacja Konsumentów zleciła laboratorium analizę 16 sztuk ubrań i bielizny (wliczając w to 5 strojów kąpielowych i czapkę), 6 par butów, 5 sztuk biżuterii, torebkę i ładowarkę - w sumie 29 produktów konsumenckich. Przedmioty te zostały kupione w sklepach SHEIN i Temu, zaś badanie przeprowadzono w sierpniu 2024 roku. Wyniki są alarmujące.

W 10 z 16 sztuk bielizny i odzieży wykryto metale ciężkie, takie jak ołów, nikiel, chrom, antymon i kobalt. Ich stężenia przekraczały dopuszczalne normy. Ubrania te były ozdobione metalowymi elementami, łańcuszkami czy sztucznymi kamieniami. Zbadano także nadruki na ubraniach. One również zawierały ołów, nikiel i chrom. Norma dla metali ciężkich (E-EN 62321-3-1:2014) wynosi mniej niż 0,05% (500 mg/kg). Ubrania z Chin zawierały ich do 15,2% (nikiel z bluzce z klamerkami), 10,6% (chrom w jeansach z perłowymi ozdobami) i 0,15% (ołów w bikini z łańcuszkiem i kryształkami).

W sumie aż 57,6% badanych produktów zawierało szkodliwe metale ciężkie. Ich ilość przekraczała też normy w przypadku niektórych butów. W 2 z 6 parach obuwia wykryto nikiel w stężeniu 1,9-5,5%. Podobnie w 2 z 5 sztukach biżuterii wykryto wysokie stężenia metali ciężkich: 8,3% niklu w bransoletce z cyrkonią oraz 9,6% chromu i 1,3% ołowiu w komplecie biżuterii. Torebka zawierała natomiast wyższe poziomy kobaltu i niklu.

Czy metale ciężkie są szkodliwe?

Metale ciężkie w odzieży mogą szkodzić naszemu zdrowiu. Jak wyjaśnia Katarzyna Salus z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, nikiel to znany alergen, który może prowadzić m.in. do alergicznego kontaktowego zapalenia skóry. Ołów to neurotoksyna, która odkłada się w organizmie i wpływa negatywnie na działanie układu nerwowego, układu krążenia i rozwoju poznawczego, zwłaszcza u dzieci. Chrom jest natomiast kancerogenny i toksyczny dla człowieka. "Z tego względu kluczowe jest monitorowanie składu chemicznego odzieży i wybór certyfikowanych produktów wolnych od szkodliwych substancji" - podkreśla przedstawicielka fundacji.

Federacja Konsumentów wzywa Komisję Europejską do sfinalizowania dochodzeń oraz prac nad reformą celną UE, a także do wprowadzenia obowiązku "deemed importer". Zgodnie z nim platformy sprzedażowe przejmowałyby odpowiedzialność za produkty, w sprzedaży których pośredniczą. Reforma celna miałaby z kolei zapobiegać wprowadzaniu na rynek Unii Europejskiej towarów niebezpiecznych.

"To najwyższy czas, aby spojrzeć realnie na sytuację i podjąć konkretne działania. Testowanie produktów przez organizacje konsumenckie, choć spektakularne, nie rozwiąże problemu na stałe. Potencjalnie niebezpieczne produkty trafiają do naszych gospodarstw domowych i stanowią realne ryzyko dla zdrowia obywateli państw członkowskich UE" - komentuje Monika Kosińska-Pyter, Prezeska Federacji Konsumentów.

