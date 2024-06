Podróbki na Allegro. Platforma ogłasza ważne zmiany

Allegro to popularna platforma, gdzie niestety sprzedawane są również podróbki znanych marek. Firma zdaje sobie sprawę z tego problemu i zamierza to ukrócić. W drodze są zmiany, które Allegro planuje wprowadzić w życie za kilka miesięcy. Dotyczą one ochrony produktów i obejmą nie tylko konta firmowe, ale także zwykłych sprzedawców.

Zdjęcie Podróbki na Allegro. Platforma ogłasza ważne zmiany. / Allegro / materiały prasowe