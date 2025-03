Pochłania szkodliwe metale ciężkie. Kolejny powód, by ją pić

Naukowcy z Northwestern University odkryli, że liście herbaty mogą pochłaniać szkodliwe metale ciężkie, jak ołów i kadm, zapobiegając ich przedostawaniu się do organizmu. I choć podkreślają, że nie zastąpią one filtrów do wody, ich badanie rzuca nowe światło na to, jak popularny napój może pasywnie wspierać nasze zdrowie.