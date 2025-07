Pacjenci zgłaszali niski poziom bólu, leczony jedynie paracetamolem i ibuprofenem . Jeden z nich wrócił do pracy w gospodarstwie już po trzech tygodniach, a inny po tygodniu do treningów na siłowni. Jedynym powikłaniem była potrzeba wszczepienia rozrusznika serca u jednego pacjenta, który został wypisany po sześciu dniach.

Obecnie czas operacji wynosi średnio 140 minut, ale zespół dąży do skrócenia go do 90, a docelowo do jednej godziny. Pomóc mają w tym nowe narzędzia chirurgiczne i udoskonalone szwy, przystosowane do ciasnych warunków pracy w rejonie zastawki. Na razie operacje wykonuje się wyłącznie w Cleveland Clinic, ale celem zespołu jest standaryzacja procedury i jej wdrożenie w innych wyspecjalizowanych ośrodkach.