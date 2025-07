Jak brzmi Jowisz? Voyager 1 zarejestrował tajemnicze sygnały.

Jowisz to planeta, która góruje nad pozostałymi światami Układu Słonecznego. Gazowy olbrzym jest wielki i ma również bardzo silne pole magnetyczne. Jakie dźwięki powstają w przypadku zderzenia się z nim wiatru słonecznego? Mamy okazję tego posłuchać dzięki danym, które przechwyciła sonda kosmiczna Voyager 1 należąca do NASA .

Nagrania nie są nowe. Sonda Voyager 1 znajduje się w kosmosie od blisko pół wieku i obecnie jest poza umowną granicą Układu Słonecznego w przestrzeni międzygwiezdnej. Najbliższy przelot nad planetą Jowisz odbył się na początku marca 1979 r. , kiedy to statek znalazł się na wysokości około 280 tys. od chmur gazowego olbrzyma.

Brzmi dosyć złowieszczo, ale te dźwięki powstały na podstawie danych, które Jowisz emitował w momencie uderzenia wiatru słonecznego w magnetosferę planety. Rozpędzone cząstki wyrzucone przez Słońce (rozpędzone do nawet 400 km/s) nagle zostały spowolnione naturalną tarczą gazowego olbrzyma. Tak powstałe fale plazmowe następnie przekształcono w słyszalne dla ludzkiego ucha dźwięki.

Jowisz to największa planeta Układu Słonecznego, która ma również bardzo silne pole magnetyczne. Naukowcy szacuję, że jest ono od 16 do nawet 54 razy silniejsze od ziemskiego. To zapewnia temu światowi ochronę przed wiatrem słonecznym, ale też utrudnia badania gazowego olbrzyma.