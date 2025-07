Amonit, znajdujący się za Plutonem, został odkryty w ramach projektu badawczego FOSSIL (Formation of the Outer Solar System: An Icy Legacy) podczas obserwacji w marcu, maju i sierpniu 2023 roku. Później w lipcu 2024 roku przeprowadzono dodatkowe analizy dzięki Teleskopowi Kanadyjsko-Francusko-Hawajskiemu i sklasyfikowano go jako "sednoid", co czyni go zaledwie czwartym znanym przykładem tego rzadkiego obiektu.