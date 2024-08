Czy obiekty krążące w kosmosie mogą przemieszczać się pomiędzy układami? Wygląda na to, że tak i dobrym dowodem na to stwierdzenie jest Oumuamua. To obiekt, który przybył do Układu Słonecznego z innego systemu. Tymczasem wkrótce będziemy mieć do czynienia z odwrotną sytuacją. To nasz układ zostanie opuszczony przez pewne ciało.

Kometa A117uUD opuści Układ Słoneczny

Astronomowie od jakiegoś czasu obserwują kometę, którą sklasyfikowano pod nazwą A117uUD. Została ona odkryta z wykorzystaniem systemu ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Alert System). Ten sam umożliwił wykrycie C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), czyli obiektu mogącego rozbłysnąć na naszym niebie światłem jaśniejszym od większości gwiazd.

Naukowcy śledzą trajektorię A117uUD i zauważyli, że kometa po pewnym zdarzeniu z 2022 r. porusza się w taki sposób, że prawdopodobnie opuści Układ Słoneczny. W przeciwieństwie do Oumuamua jest to obiekt pochodzący z naszego systemu. Wygląda jednak na to, że stanie się obiektem międzygwiezdnym.

Badacze zaczęli dokładniej śledzić kometę 14 czerwca i do tej pory przeprowadzono blisko 150 obserwacji A117uUD. Porusza się ona trajektorią hiperboliczną i według ekspertów może wylecieć z czasem poza nasz układ.

Przyczyną prawdopodobnie planeta Saturn

Winowajcą tej sytuacji jest najpewniej Saturn. Kometa przeleciała w pobliżu gazowego olbrzyma w styczniu 2022 r. i według naukowców mogła znaleźć się na tyle blisko planety, że weszła w jej oddziaływanie grawitacyjne. Do tego stopnia, że doszło do rozpędzenia A117uUD. Historia zna już podobne przypadki z przeszłości.