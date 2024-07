Gwiazda Polarna (nazywana również Gwiazdą Biegunową) to obiekt widoczny gołym okiem, który znajduje się najbliżej bieguna niebieskiego. Jej lokalizacja skutkuje tym, że niemal nie zmienia ona swojego położenia na niebie. Patrząc się na nią z Ziemi wiemy, że spoglądamy w kierunku północnym.

Gwiazda Polarna jest masywniejsza

Nie jest to najjaśniejszy obiekt na niebie, ale świeci na tyle jasno, że widać go gołym okiem. Jeszcze do niedawna sądzono, że masa Gwiazdy Polarnej wynosi około 3,45 masy Słońca. Tymczasem przeprowadzono nowe badania i te wykazały, że Polaris ma większą masę niż uważano.

W tym celu wykorzystano inny obiekt znajdują się w pobliżu Polaris. Jest to gwiazda odkryta dopiero 2005 r., która jest mniejsza. Naukowcy przeanalizowali jej ruch i na tej podstawie wyliczyli nową masę Gwiazdy Polarnej. Okazuje się, że obecnie szacuje się ją na 5,1 masy Słońca, czyli o kilkadziesiąt procent większą względem dotychczasowych przypuszczeń.

Słabsza gwiazda potrzebuje około 30 lat na okrążenie Polarisa, a więc naukowcy od czasu odkrycia nie dysponują jeszcze danymi obejmującymi pełny taki cykl. Jednak jest to już więcej niż jego połowa, co pozwoliło na przeprowadzenie pewnych obliczeń.

Wiek Gwiazdy Polarnej również może być inny

Ponadto nowe badania wskazują na to, że Gwiazda Polarna może być młodsza niż sądzono. Do niedawno mówiono o wieku około 100 mln lat. Może to być jednak mniej, ale naukowcy nie podjęli się dokładnych szacunków liczbowych. Dla porównania wiek Słońca wyliczono na 4,6 mld lat.

W ramach ciekawostki warto dodać, że Gwiazda Polarna znajduje się około 448 lat świetlnych od nas, co udało się obliczyć na podstawie danych zebranych w trakcie misji Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wcześniej mówiono o 433 latach świetlnych.

Z czasem Gwiazdą Polarną będzie inny obiekt

Polaris to obecna Gwiazda Polarna, ale stan ten nie potrwa wiecznie, gdyż jest zależny od precesji osi ziemskiej, która cyklicznie się zmienia. Już około roku 3000 obiekt ma znajdować się w podobnej odległości od bieguna, co Gamma Cephei, która przejmie rolę Gwiazdy Polarnej. Potem będą nimi Alfa Cephei (około roku 7500), Wega (około roku 14000) oraz Thuban (za około 22 tys. lat).

