Chmury Jowisza na zdjęciu z sondy Juno. Wyglądają jak obraz van Gogha

Sonda Juno bada Jowisza od blisko dekady, kiedy to weszła na jego orbitę w 2016 r. i było to poprzedzone kilkoma latami lotu do celu. NASA przedłużyła misję statku i ten cały czas dostarcza nam świetne zdjęcia z układu gazowego olbrzyma oraz jego licznych księżyców.



Sonda Juno uchwyciła surrealistyczne chmury Jowisza

Na nowym zdjęciu z sondy Juno mamy okazję podziwiać chmury gazowego olbrzyma, które na obrazie wyglądają bardzo surrealistycznie. Można mieć wrażenie, że patrzy się na dzieło namalowane przez Vincenta van Gogha. Widok z pewnością przykuwa uwagę, ale co tak naprawdę widać na załączonym niżej zdjęciu?

Zdjęcie Surrealistyczne chmury Jowisza uchwycone przez sondę Juno 12 maja 2024 r. / NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS; image processing by Gary Eason © CC BY / materiał zewnętrzny

Obraz został przechwycony przez sondę Juno w trakcie przelotu z 12 maja 2024 r. i była to już 61. tego typu misja statku NASA, gdy zbliżył się on do chmur planety na odległość około 29 tys. km. Formacje widoczne na zdjęciu znajdują się na północnej półkuli Jowisza i widać tutaj utrzymujące się w atmosferze ogromne burze.

Obraz zapewnia szczegółowy widok chaotycznych chmur i cyklonicznych burz w tym obszarze. W tych regionach dżety strefowe tworzące znane wzory pasmowe w chmurach Jowisza załamują się, prowadząc do burzliwych wzorów i struktur chmur, które szybko ewoluują w ciągu zaledwie kilku dni. czytamy w oświadczeniu agencji NASA

Sonda przechwyciła surowe dane z wykorzystaniem instrumentu JunoCam i jest to kamera światła widzialnego. Następnie obraz został zmodyfikowany przez Gary'ego Easona, który zastosował techniki cyfrowego przetwarzania. Miało to na celu poprawić kolory i przejrzystość chmur w atmosferze Jowisza. Finalny efekt możemy teraz podziwiać na zdjęciu.

NASA bada również jowiszowe księżyce

Sonda Juno wykonała już kilkadziesiąt przelotów nad Jowiszem, co pozwoliło na zebranie mnóstwa cennych danych o gazowym olbrzymie. NASA wykorzystuje ten statek również do badania księżyców planety, których jest kilkadziesiąt. W tym wulkanicznego Io czy skutej lodem Europy, gdzie pod grubą skorupą znajduje się płynny ocean. Naukowcy twierdzą, że może tam istnieć jakieś życie.

Misja sondy miała być znacznie krótsza, ale NASA doszła do wniosku, że ją wydłuży i taka decyzja zapadła kilka lat temu. Juno nie znajduje się cały czas zbyt blisko Jowisza, gdyż maszyna mogłaby zostać uszkodzona przez promieniowanie planety. Dlatego misje polegają na zbliżeniu się do gazowego olbrzyma, potem wykonaniu przelotu i następnie oddaleniu się na bezpieczną odległość.