Chociaż zęby są zbudowane z tego samego materiału co kości i stanowią najtwardszy materiał w ludzkim ciele dzięki ochronnej warstwie szkliwa, brakuje im zdolności do samoregeneracji.

Nowoczesny lek działa poprzez hamowanie aktywności przeciwciała zwanego USAG-1. Okazało się, że u myszy i fretek białko to opóźnia wzrost zębów. Wygląda więc na to, że jeśli zablokujemy produkcję białka, może dojść do stymulacji wzrostu zębów. I badania na myszach to potwierdzają - zostały zakończone sukcesem.