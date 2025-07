Nawet do 50 proc. mężczyzn na całym świecie boryka się z łysieniem androgenowym. Dotyczy to również kobiet, chociaż na mniejszą skalę. Około 6 proc. kobiet na świecie przed 50 rokiem życia cierpi na tę dolegliwość. Badacze przypadkowo znaleźli sposób na odwrócenie procesu wypadania włosów i to bez leków.

Co ciekawe, stało się to całkowicie przypadkowo. Przez ostatnie osiem lat badali, jak cukier może wspomagać gojenie ran poprzez tworzenie się nowych naczyń krwionośnych. Podczas tych obserwacji zauważono, że włosy wokół gojących się ran rosły szybciej, niż te, które nie były leczone.

Przyjrzano się temu bardziej, tworząc model wypadania włosów pod wpływem testosteronu. Symulowano w ten sposób łysienie androgenowe u mężczyzn. Dzięki temu okazało się, że podanie niewielkiej dawki cukru deoksyrybozy pomaga docelowo w odrastaniu włosów. Jest on równie skuteczny jak minoksydyl - istniejący lek stosowany na to schorzenie .

- Łysienie androgenowe to powszechna przypadłość, dotykająca mężczyzn na całym świecie, ale obecnie dostępne są tylko dwa leki zatwierdzone przez FDA (amerykańska Agencja Żywności i Leków) do jego leczenia - powiedziała w komunikacie prasowym Sheila MacNeil, autorka artykułu.

- Ten proangiogenny cukier deoksyrybozowy występuje naturalnie, jest niedrogi i stabilny, a my wykazaliśmy, że można go dostarczać z różnych nośników żelowych lub opatrunków. To sprawia, że jest on atrakcyjnym kandydatem do dalszych badań w leczeniu wypadania włosów u mężczyzn - stweirdził Muhammed Yar, drugi autor badania.