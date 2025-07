Stosowanie specjalnych czapek chłodzących to znana technika zapobiegająca wypadaniu włosów podczas chemioterapii, ale zespół Sheffield Hallam University postanowił ją udoskonalić. Naukowcy odkryli, że najlepszy efekt ochronny uzyskuje się przy schłodzeniu skóry głowy do temperatury 18°C, co pozwala ograniczyć dopływ krwi, a więc i leków cytotoksycznych, do mieszków włosowych, a także spowalnia ich metabolizm, dzięki czemu stają się mniej podatne na uszkodzenia.