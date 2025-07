Co warto wiedzieć o kolagenie, jeśli zależy ci na zdrowiu stawów i skóry

Jeśli cierpisz na ból stawów, czujesz go za każdym razem, kiedy wchodzisz po schodach lub wstajesz z łóżka, winny może być kolagen, a raczej jego niedobór w twoim organizmie.

Białko, które odpowiada za elastyczność, wytrzymałość i dobrą kondycję naszych stawów, to właśnie kolagen. Występuje najbardziej obficie w ludzkim organizmie ( stanowi około 30 proc. całkowitego białka u większości ssaków) i poza dbaniem o stawy pełni wiele kluczowych funkcji, m.in. utrzymuje skórę w dobrej kondycji, wzmacnia włosy i paznokcie, stanowi ważny składnik w budowie kości oraz wspomaga regenerację mięśni.

Wyłoniono do tej pory 28 znanych typów kolagenu, jednak około 90 proc. z nich to kolagen typu I, który znajduje się w skórze, kościach, mięśniach i tkance łącznej, natomiast to kolagen typu II odgrywa kluczową rolę w zdrowiu stawów.