Białko, obok węglowodanów i tłuszczy, jest jednym z głównych makroskładników, które składają się na naszą dietę. Dlatego tak istotna jest odpowiednia jego ilość, szczególnie że jako jedyny dostarcza nam aminokwasów, a więc jest niezbędny do życia.

Za co odpowiadają aminokwasy i dlaczego ich potrzebujemy?

Biorą udział w wielu procesach naszego organizmu, odpowiadają za gospodarkę hormonalną i regenerację komórek. Do tego wspomagają utrzymanie zdrowej skóry, włosów i paznokci, a także wzmacniają układ odpornościowy. Ciało człowieka jest w stanie wytworzyć niektóre z potrzebnych aminokwasów, jednak nie wszystkie.

Obecnie zaleca się spożywanie białka w ilości około 1 gram na kilogram masy ciała. W przypadku objawów niedożywienia lub chorób przewlekłych warto zwiększyć jego ilość do 1,2 g/kg m.c., natomiast osoby intensywnie ćwiczące powinny go spożywać nawet w dawce 2,4 g/kg masy ciała. Jest to skomplikowane, bo każdy z nas ma inne zapotrzebowanie na ten makroskładnik.