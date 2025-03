Wybór odpowiedniego momentu spożycia posiłku może wpływać na poziom energii, efektywność ćwiczeń i regenerację organizmu. Eksperci twierdzą, że ważniejsze jest to, co jesz, a nie kiedy, jednak warto zwrócić uwagę na godziny posiłków.

Co i kiedy powinniśmy jeść przed treningiem?

Potrzebujemy kalorii, aby zasilić ciało podczas ćwiczeń. Trzeba umiejętnie wyważyć czas, w którym spożyjemy posiłek, aby odpowiednio się przygotować do treningu.

Abby Langer, autorka książki "Good Food, Bad Diet", powiedziała, że podczas ćwiczeń krew z organów, w tym z żołądka, przepływa do mięśni, tak więc ćwiczenia tuż po jedzeniu nie są dobrym pomysłem - mogą pojawić się skurcze lub nudności. Szczególnie jeśli zjemy coś, co się długo trawi, np. potrawy tłuste, białkowe lub z dużą ilością błonnika. Sugeruje, żeby odczekać dwie/trzy godziny po zjedzeniu wysokowęglowodanowego posiłku i dopiero wtedy zacząć trening.

Przed treningiem możesz również przyjąć kreatynę , która pomoże ci zwiększyć moc mięśni podczas ćwiczeń, lecz nie jest to wymagane, bo aby cieszyć się dobrymi efektami, wystarczy odpowiedni trening.

Przykłady posiłków przed treningiem: ryż, kasza, warzywa i owoce. Możesz to połączyć, tworząc np. owsiankę z owocami.

Co i kiedy powinniśmy jeść po treningu?

Po treningu trzeba odnowić glikogen , czyli paliwo dla naszych mięśni, spożywając do 30 minut po treningu węglowodany, na przykład banany.

" Okno anaboliczne " to czas po treningu, kiedy najlepiej zjeść odpowiednio zbilansowany posiłek, ponieważ organizm wtedy najbardziej efektywnie wykorzystuje wszystkie substancje odżywcze. Trwa około 3 godzin od zakończenia treningu.

Najważniejsze jednak, jak mówi Langer, jest regularne spożywanie białka w każdym posiłku, ponieważ organizm potrzebuje ciągłej dostawy aminokwasów, by na bieżąco naprawiać oraz utrzymywać mięśnie. Optymalna ilość to około 25 do 30 gramów białka w posiłku.