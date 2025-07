iPhone 17 Pro przyłapany na mieście. Tak wygląda nowy smartfon Apple

iPhone 17 Pro to smartfon, który zostanie zaprezentowany we wrześniu. Apple nie udało się utrzymać go w tajemnicy do premiery. Urządzenie zostało przyłapane na mieście. W sieci pojawiły się dwa zdjęcia telefonu. Można na nich dostrzec zmiany, które przygotowuje producent. Sporo zmieni się na pleckach.