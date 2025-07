iPhone 17. Jakie kolory obudowy szykuje Apple?

Apple co roku dodaje lub zmienia wersje kolorystyczne własnych telefonów. Jakie opcje będą do wyboru wraz ze smartfonami z serii iPhone 17? W sieci pojawiły się kolejne informacje na ten temat. Źródeł plotek jest już na tyle dużo, że można potraktować je z dużym prawdopodobieństwem.

Następnie mamy zupełnie nowy model, którym jest iPhone 17 Air zamknięty w cienkiej obudowie o grubości poniżej 6 mm. Tutaj do wyboru mają być cztery kolory obudowy i są to: biały, czarny, jasnoniebieski oraz złoty .

W przypadku iPhone'ów 17 Pro i Pro Max do wyboru ma być pięć wariantów kolorystycznych obudowy, choć warto dodać, że jeden z nich finalnie może nie pojawić się w ofercie. Zazwyczaj w droższych telefonach Apple mamy do wyboru cztery opcje. Te w planach na ten rok to biały, czarny, szary, ciemnoniebieski oraz pomarańczowy .

Apple nie podało jeszcze daty premiery nowych telefonów. Jest na to zbyt wcześnie. Zazwyczaj następuje to na kilkanaście dni przed prezentacją. Plotki mówią o tym, że nowe telefony z iOS zostaną zaprezentowane w drugim tygodniu września. Powinno to nastąpić 8 lub 9 dnia miesiąca. Jeśli tak, to firma z Cupertino potwierdzi wrześniowe wydarzenie prawdopodobnie pod koniec sierpnia.