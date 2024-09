Spis treści: 01 Polskie ceny iPhone 16 i 16 Pro

02 Ile kosztuje iPhone 16 i 16 Pro? Znamy ceny

03 iPhone 16 Pro i Max mają większe ekrany

04 Mocny procesor Apple A18 w iPhone'ach 16

05 Jaki aparat fotograficzny ma iPhone 16? Znajomy, ale z udoskonaleniami

06 Jak wyglądają iPhone 16 i 16 Plus? Nowy design

07 Co nowego w iPhonie 16? Na pewno jeden przycisk

08 Kiedy nowy iPhone 16 w sklepach w Polsce? Przedsprzedaż od 13 września

Apple w trakcie dzisiejszej konferencji zaprezentowało nowe produkty. Najważniejszymi z nowości są smartfony iPhone 16 i 16 Pro, których premiera odbyła się zgodnie z przewidywaniami. Co oferują nowe telefony z logo nadgryzionego jabłka i ile kosztują?

Reklama

Polskie ceny iPhone 16 i 16 Pro

Polskie ceny nowych telefonów Apple prezentują się następująco. Poniżej kwoty modeli z podstawowym rozmiarem pamięci na dane.

iPhone 16 — od 3999 zł

iPhone 16 Plus — od 4499 zł



iPhone 16 Pro — od 5299 zł



iPhone 16 Pro Max — od 6299 zł



Widzimy, że polskie ceny nowych telefonów Apple są o kilkaset złotych niższe względem zeszłorocznych modeli!



Ile kosztuje iPhone 16 i 16 Pro? Znamy ceny

Ceny telefonów z serii iPhone 16 nie są niskie, do czego Apple już na przyzwyczaiło. Ponownie klienci muszą szykować się na niemały wydatek. W Stanach Zjednoczonych cennik prezentuje się następująco:

iPhone 16 — od 799 dolarów

iPhone 16 Plus — od 899 dolarów

iPhone 16 Pro — od 999 dolarów

iPhone 16 Pro Max — od 1199 dolarów



Zdjęcie iPhone 16 i 16 Plus zostały przeprojektowane i mają odświeżony aparat. / Apple / materiały prasowe

iPhone 16 Pro i Max mają większe ekrany

Smartfony iPhone 16 Pro i Max nie uległy dużym zmianom wizualnym i na pierwszy rzut oka bardzo przypominają zeszłoroczne modele. To, co przykuwa wzrok, to nieco większe rozmiary. Apple zdecydowało się w tym roku na implementację większych wyświetlaczy o przekątnych 6,3 i 6,9 cala. To oznacza, że względem poprzedników "urosły" one o 0,2 cala.

Zdjęcie iPhone 16 Pro i 16 Pro Max dostały większe ekrany. / Apple / materiały prasowe

Nowe smartfony z iOS mają rekordowo cienkie ramki wokoło ekranów i pod tym względem nie mają sobie równych na rynku telefonów. Ponadto Apple zwiększyło ich jasność oraz wprowadziło inne udoskonalenia.

Mocny procesor Apple A18 w iPhone'ach 16

Pod obudową wszystkich nowych telefonów znajduje się nowy procesor Apple A18. Tym razem firma zdecydowała się na umieszczenie bardzo podobnego układu we wszystkich czterech smartfonach, a nie tylko modelach Pro, co jest zmianą względem praktyki z ostatnich dwóch lat. Po prostu w telefonach iPhone 16 Pro znalazł się czip Apple A18 z dopiskiem Pro w nazwie, który oferuje jeszcze większą wydajność.



Zdjęcie Pod obudową nowych iPhone'ów 16 umieszczono potężny czip Apple A18. / Apple / materiały prasowe

Czip Apple A18 to potężny procesor wykonany w 3-nm litografii TSMC, który oferuje bardzo dużą wydajność. Dotyczy to zarówno obliczeń realizowanych przez rdzenie CPU, jak i układu GPU odpowiedzialnego za przetwarzanie grafiki. Do tego dochodzi dużo szybszy Neural Engine, który realizuje zadania oparte na sztucznej inteligencji.

Ten sam czip we wszystkich nowych smartfonach to z pewnością dobra wiadomość dla klientów. Wcześniej producent ograniczył dostępność pakietu Apple Intelligence jedynie do zeszłorocznych modeli 15 Pro, które mają układ A17. Dwie tańsze "piętnastki" dostały procesor A16 i ich pozbawiono wsparcia dla nowych funkcji opartych na AI, co było dużym zawodem i spotkało się z krytyką. Tym razem taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.

Jaki aparat fotograficzny ma iPhone 16? Znajomy, ale z udoskonaleniami

Aparat fotograficzny modeli iPhone 16 Pro jest podobnie zaprojektowany do poprzednich flagowców Apple. Jednak pojawiły się różne usprawnienia względem zeszłorocznych kamer. Jedną z najważniejszych nowości jest implementacja 48-megapikselowego sensora współpracującego z obiektywem ultraszerokokątnym. Podobny czujnik wcześniej pojawił się w kamerze szerokokątnej.

Zdjęcie iPhone 16 Pro otrzymał aparat z obiektywem ultraszerokokątnym, który połączono z sensorem 48 MP. / Apple / materiały prasowe

Na uwagę zasługuje także teleobiektyw tetraprism (nadal współpracujący z 12-megapikselowym sensorem), który tym razem trafił do obu modeli, a nie tylko droższego Pro Max. To oznacza, że właściciele mniejszego iPhone'a 16 Pro również mogą skorzystać z możliwości 5-krotnego zoomu, który w zeszłym roku został zarezerwowany tylko dla większego Maksa. Warto też wspomnieć o możliwości nagrywania wideo w jakości 4K UHD przy 120 fps.

Jak wyglądają iPhone 16 i 16 Plus? Nowy design

Więcej zmian widocznych gołym okiem pojawia się w aparatach tańszych smartfonów z serii iPhone 16. Tutaj Apple zdecydowało się przeprojektować aparat i wrócić do pomysłu, który pamiętamy z czasów modeli X czy Xs sprzed kilku lat. Dwa obiektywy (szerokokątny oraz ultraszerokokątny) umieszczono jeden po drugim. Pozwoli to nagrywać filmy przestrzenne dla gogli Vision Pro, co wcześniej również było zarezerwowane tylko dla modeli Pro. Główna kamera współpracuje z 48-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątną połączono z 12-megapikselowym czujnikiem.

Zdjęcie Smartfon iPhone 16 wprowadza sporo nowości względem poprzednika. / Apple / materiały prasowe

W tym przypadku ekrany nie uległy większym zmianom. Apple zdecydowało się pozostać przy przekątnej 6,1 cala w mniejszym telefonie oraz 6,7 cala w modelu z dopiskiem Plus. Zabrakło także wsparcia dla funkcji ProMotion, która odpowiada za odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. W tańszych telefonach nadal trzeba zadowolić się standardową wartością 60 Hz.

Co nowego w iPhonie 16? Na pewno jeden przycisk

Wszystkie cztery smartfony iPhone 16 otrzymały nowy przycisk. Jest to specjalny klawisz na bocznej ramce, który pozwala szybko uruchomić aparat fotograficzny. Apple wierzy, że w ten sposób użytkownicy będą mogli zareagować w mgnieniu oka na różne chwile, co pozwoli je uwiecznić na filmach lub zdjęciach.

Zdjęcie iPhone'y 16 mają nowy przycisk dla aparatu. / Apple / materiały prasowe

Ważną informacją jest to, że nowy przycisk działa nie tylko w połączeniu z domyślną aplikacją Aparat zintegrowaną z iOS 18. Użytkownicy mogą przypisać ten skrót do dowolnego programu dostępnego w App Store i w ten sposób mają wybór. Ponadto współpracuje on z funkcją Visual Intelligence.

Zdjęcie Nowy przycisk ze smartfonów iPhone 16 oferuje ciekawe funkcje. / Apple / materiały prasowe

Apple zdecydowało się na odświeżenie palety kolorystycznej iPhone'ów i wprowadzenie nowych opcji. Droższe iPhone'y 16 Pro dostały cztery kolory, a w przypadku tańszych można wybierać wśród pięciu opcji. W przypadku droższych telefonów zniknął odcień tytan błękitny, który został zastąpiony złotym kolorem. Natomiast tańsze telefony mają bardziej nasycone wersje kolorystyczne obudowy.

Kiedy nowy iPhone 16 w sklepach w Polsce? Przedsprzedaż od 13 września

Apple planuje uruchomić przedsprzedaż telefonów iPhone 16 i 16 Pro w najbliższy piątek, czyli 13 września. Tydzień później smartfony trafią do sklepów na pierwszych rynkach.



Oczywiście przedsprzedaż będzie prowadzona nie tylko przez Apple. Stosowne oferty z pewnością uruchomią także partnerzy firmy, w tym operatorzy sieci komórkowych.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.