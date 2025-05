Najchętniej kupowane smartfony na świecie. iPhone'y i co dalej?

Myśląc smartfon nasuwa się skojarzenie z iPhone'em. Oczywiście telefony Apple to tylko niewielki odsetek tego typu urządzeń dostępnych na rynku, ale popularności z pewnością nie można im odmówić. Potwierdza to najnowszy raport specjalistów z Counterpoint Research, w którym podsumowano sprzedaż w pierwszym kwartale 2025 r.

Najchętniej kupowane smartfony na świecie to iPhone'y

Ranking sprzedaży smartfonów w pierwszym kwartale 2025 r. Na podium same iPhone'y 16. Counterpoint Research materiały prasowe

W pierwszej dziesiątce uplasowały się także modele Redmi 14C 4G (Xiaomi), Galaxy A55 5G (Samsung) oraz iPhone 16 Plus. Jak nietrudno zauważyć, 5 z 10 miejsc rankingu okupują telefony Apple . Warto dodać, że zestawienie za pierwszy kwartał 2024 r. wyglądało bardzo podobnie. Wtedy liderem był iPhone 15 Pro Max.

Patrząc się na powyższy ranking warto zwrócić uwagę na pewien szczegół. Większość z telefonów w pierwszej dziesiątce to drogie urządzenia. Mamy tu aż pięć iPhone'ów, które nie należą do tanich oraz flagowego Samsunga Galaxy S25 Ultra, który też kosztuje dużo. Wyjątkiem są wybrane modele Samsunga i Xiaomi, które rzeczywiście są tanie i to też pewnie zadecydowało o tak dużej popularności.