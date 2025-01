Samsung Galaxy S25 Ultra to topowy smartfon, którego premiera odbyła się w środę na konferencji Unpacked . Nowy flagowiec z piórkiem S Pen jest już dostępny w przedsprzedaży i pewnie wielu z was zastanawia się nad tym, czy warto wymienić zeszłoroczny model S24 Ultra na nowe urządzenie? Zobaczmy, jakie zmiany i różnice znajdziemy w obu telefonach.

Na pierwszy rzut oka rzuca się nieco odświeżony design. Samsung Galaxy S25 Ultra nie jest już tak prostokątny jak poprzednik. Koreańczycy zdecydowali się na pewne zmiany obejmujące wzornictwo. Ma to m.in. na celu poprawić ergonomię pracy z telefonem.

Widzimy, że nowy flagowiec z piórkiem S Pen zyskał więcej krągłości . Można to dostrzec przy pierwszym spojrzeniu na nowy telefon. Ekran ma bardziej zaokrąglone narożniki, co zresztą przełożyło się na całą konstrukcję. Boczna ramka również zyskała krągłości.

Aparat fotograficzny jest podobnie zaprojektowany. Tutaj również można dostrzec pewne zmiany. Obejmują one na przykład wystające pierścienie, w których zatopiono obiektywy. Wyglądają one trochę inaczej.

Ponadto Samsung Galaxy S25 Ultra jest smuklejszy względem modelu S24 Ultra. Grubość obudowy zredukowano do 8,2 mm (z 8,6 mm). Mniejsza jest także waga – 218 g vs 232g .

Samsung Galaxy S25 Ultra otrzymał wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,9 cala (6,8 cala przy ściętych narożnikach) oraz rozdzielczości QHD+. Odświeżanie obrazu nadal odbywa się w zmiennym zakresie od 1 do 120 Hz. Natomiast jasność maksymalna wynosi 2600 nitów.

Na uwagę zasługuje jednak pewna istotna nowość. Jest nią nowe szkło ochronne. Nowy flagowiec Koreańczyków to pierwszy smartfon na rynku z Corning Gorilla Armor 2 . Jest to specjalny materiał szklano-ceramiczny, który nie tylko zapewnia lepszą odporność na upadki czy zarysowania, ale również oferuje znaczącą redukcję odbić – zarówno w warunkach otoczenia wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Pod obudową smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra znajduje się procesor Snapdragon 8 Elite, którego najmocniejsze rdzenie pracują z zegarem do 4,47 GHz. Nowy czip Qualcomma zapewnia do 37 proc. lepszą wydajność dla CPU i 30 proc. zysk dla GPU. Natomiast system Neural Engine przetwarza obliczenia do 40 proc. szybciej.