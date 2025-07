Chcesz wskoczyć do jeziora albo popluskać się w morzu? W większości miejsc w Polsce możesz to zrobić bez obaw - woda jest czysta, a na kąpieliskach powiewają białe flagi. Ale uwaga: nie wszędzie sytuacja wygląda tak dobrze. W kilku lokalizacjach inspektorzy sanitarni zamknęli dostęp do wody z powodu zakwitu sinic albo złych parametrów mikrobiologicznych.