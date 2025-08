Ukraińska armia skarży się, że Rosjanie coraz częściej i na dużą skalę atakują linię frontu i cele militarne za pomocą floty swoich najnowszych myśliwców Su-57. Dotychczas te maszyny były wykorzystywane sporadycznie, ponieważ Kreml obawiał się, że mogą one zostać zestrzelone lub ulegną awarii i wpadną w ręce Ukraińców, a co za tym idzie, również ekspertom z NATO.

To bardzo zła wiadomość dla ukraińskiej armii, ponieważ bardzo trudno jest zneutralizować pocisk Kindżał. Na razie największą skuteczność zapewnia amerykański system obrony powietrznej Patriot, ale Ukraińcy mają ich jak na lekarstwo i nie mogą one chronić setek strategicznych obiektów wojskowych.

Ukraińscy eksperci tłumaczą, że armia może tylko kontynuować ataki dronowe na rosyjskie lotniska, bo być może uda się zniszczyć tam myśliwce Su-57 czy MiG-31K. Wykorzystanie na wojnie w Ukrainie Su-57 ma też wymiar pokazowy. Otóż Rosja chce zacząć sprzedawać swojego najpotężniejszego myśliwca, ale żeby było to możliwe, musi wykazać, że idealnie sprawdza się on w realiach wojny XXI wieku.

Zwykle jest to 15-25 sekund, w zależności od panujących warunków. Maszyna musiała zatem w 12 sekund rozpędzić się do 250-280 km/h. Jest to znaczący postęp w rozwoju możliwości startowych Su-57. Eksperci tłumaczą, że to dobrodziejstwo może być zasługą zainstalowania na pokładzie maszyny udoskonalonego silnika AL-41F1 lub odchudzenia jej w postaci zatankowania małą ilością paliwa i pozbycia się różnych zbędnych w tym momencie elementów wyposażenia.