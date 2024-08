Rosjanie ujawnili plany budowy swojego supermyśliwca

Rosjanie ujawnili plany budowy swojego myśliwca Su-57

— Nasz najnowocześniejszy myśliwiec piątej generacji Su-57 służy do realizowania najbardziej skomplikowanych zadań. Maszyna jest w stanie wykonywać misje w warunkach zagęszczonej obrony powietrznej wroga, ze względu na posiadane zaawansowane systemy stealth. Pomimo wysokiego zaawansowania istniejących samolotów, biuro projektowe Suchoj wciąż pracuje nad udoskonaleniem i rozszerzeniem funkcjonalności w ramach zadań Północnego Okręgu Wojskowego — przekazała agencji TASS firma United Aircraft Corporation.

Co ciekawe, Rosjanie chcieliby mieć w swojej flocie co najmniej 76 sztuk tego typu maszyn do 2027 roku. Ostatnimi czasy pokonano wiele trudności produkcyjnych i można rozpocząć nowy rozdział w budowie myśliwców. Jak podaje KnAAZ, oddano do użytku zaplecze do testowania układu paliwowego samolotu i wybudowano pierwszą część hangaru do testów urządzeń pokładowych. Su-57 miały zostać w tym celu również udoskonalone. Niestety, nie podano, jakie modyfikacje zastosowano, ale można domyślać się, że są one związane z lepszym wykrywaniem wrogich samolotów oraz pocisków, które mogłyby je zestrzelić.