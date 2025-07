Zatem jajko, w sensie biologicznym, jest wcześniejsze, ponieważ to w nim dochodzi do powstania nowego organizmu. Z drugiej strony, jeśli zdefiniujemy "jajko kury" jako jajko złożone przez kurę, to kura musiałaby być pierwsza, co prowadzi do paradoksu przyczynowości. Ta niejednoznaczność definicji jest jednym z powodów, dla których pytanie to jest tak trudne do rozstrzygnięcia w sposób jednoznaczny.