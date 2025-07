Zachorowalność na raka da się przewidzieć. Zrobi to AI

Złożone systemy cechuje determinizm. Znając wszystkie parametry, teoretycznie można dokładnie przewidzieć ich dalsze zachowania. Problem w tym, że nie zawsze wiemy, co jest przyczyną, a co skutkiem. Trudno jest nam też ogarnąć umysłem więcej zmiennych. Dlatego też w tworzeniu prognoz od lat pomagają nam komputery.

Tradycyjne oprogramowanie wykorzystywane jest choćby do prognozowania pogody albo finansów. Sztuczna inteligencja wynosi je na jeszcze wyższy poziom. Gdy systemy są niezwykle skomplikowane i w grę wchodzą tysiące albo miliony parametrów, pomoc AI staje się nieoceniona.

Przykładem takiego niezwykle złożonego systemu jest ludzki organizm, który ponadto nie jest samodzielnym uniwersum, a raczej systemem w systemie - bytem, który znajduje się pod dużym wpływem środowiska, w jakim żyje. Dziś jeszcze nauka nie zna ani nie rozumie wszystkich parametrów, które mają wpływ na zdrowie człowieka. Te jednak, które są dostępne, można wykorzystać do prognozowania chorób i patologii, a także zapobiegania im. Jak sobie z tym radzi sztuczna inteligencja?

Z niedawnych doniesień firmy Microsoft wiemy, że sztuczna inteligencja potrafi stawiać diagnozy szybciej, taniej i dokładniej niż lekarze. Tymczasem naukowcy z Institute for Genome Sciences na University of Maryland School of Medicine zaprezentowali oprogramowanie, które nieźle sobie radzi w przewidywaniu raka oraz jego zachowania. Jak to dokładnie działa?

Prognoza raka jak prognoza pogody. Jak działa sztuczna inteligencja?

Podobnie jak modele sztucznej inteligencji mogą dziś z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć nadejście burzy, tak mogą one również prognozować aktywność komórek w tkankach. "To nowe oprogramowanie łączy technologie genomowe z modelowaniem obliczeniowym, aby przewidywać zmiany zachowania komórek, takie jak komunikacja między komórkami, które mogą spowodować rozwój komórek nowotworowych" - czytamy w oświadczeniu University of Maryland School of Medicine.

System AI wykorzystywany przez medyków działa w środowisku wirtualnej symulacji. "Te symulacje pozwalają naukowcom testować cyfrowo, jak rozwijają się nowotwory, jak odpowiadają układy odpornościowe, a nawet jak leczenie może zadziałać u poszczególnych pacjentów" - wyjaśniają naukowcy.

Lekarze mogą badać swoje hipotezy w środowisku symulacji. Sztuczna inteligencja przewiduje dalsze zachowanie komórek Jeanette A.I. Johnson, Daniel R. Bergman, et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

System opiera się na środowisku PhysiCell, które umożliwia działanie modeli AI opartych na agentach (ang. Agent-based models, ABMs). Według twórców ma on przewagę nad klasycznymi systemami maszynowego uczenia (ang. machine learning) używanymi w bioinformatyce, które nie radzą sobie tak dobrze z przewidywaniem zmian na poziomie wielu komórek. Ich system to potrafi.

AI przewiduje zachowanie komórek nowotworowych i odpowiedzi na leczenie

Poszczególni agenci (czy "agenty") sztucznej inteligencji badają dynamikę komórek, w tym ich rodzaj, stan, warunki otoczenia i oddziaływanie na sąsiednie komórki. Z kolei potężna technika modelowania matematycznego pozwala przewidzieć ich zachowanie.

Wykorzystano też rodzaj językowej gramatyki, który miałby stanowić pomost między biologią a matematyką. Jest on używany jako "model logiczny, który może być tłumaczony bezpośrednio na język równań matematycznych w ABM" - wyjaśniają autorzy artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Cell".

Naukowcy studiowali w ten sposób m.in. raka piersi i trzustki, ich zachowanie i odpowiedzi na leczenie. Dzięki prognozom w środowisku symulacji lekarze mogą testować swoje hipotezy, nie narażając pacjentów na niepotrzebne ryzyko, a ponadto odbywa się to niższym kosztem niż testy w laboratorium.

Podejście to nazywane jest in silico (łac. w krzemie), co oznacza, że badania biologiczne prowadzone są na komputerze. Różni się to od podejść in vivo (na żywym organizmie) i in vitro (poza organizmem, w laboratorium). To właśnie krzem, czyli de facto pamięć komputera, i uruchamiana na nim sztuczna inteligencja stanowią przyszłość medycyny... i niemal każdej innej dziedziny nauki.

Źródło: Jeanette A.I. Johnson, Daniel R. Bergman, et al., Human interpretable grammar encodes multicellular systems biology models to democratize virtual cell laboratories, Cell (2025). DOI: 10.1016/j.cell.2025.06.048.

