Sztuczna inteligencja już nie tylko generuje obrazy, steruje dronami i prowadzi rozmowy, potrafi również wykrywać jednego z najgroźniejszych "cichych zabójców" naszych czasów - raka żołądka, który jest czwartą najczęstszą przyczyną zgonów onkologicznych na świecie . Chiński gigant technologiczny Alibaba zaprezentował innowacyjny model AI o nazwie GRAPE (skrót od ang. gastric cancer risk assessment procedure), który wykrywa raka żołądka nawet we wczesnym stadium i to bez użycia endoskopu, a jedynie na podstawie tomografii komputerowej.

To istotny przełom, bo przez lata uznawano, że zwykłe tomografie komputerowe nie nadają się do badania narządów jamistych, jak żołądek , z powodu ich zmiennej anatomii i trudnych do zauważenia zmian. Jednak zespół badawczy z Damo Academy (oddziału badawczo-rozwojowego Alibaby) oraz Szpitala Onkologicznego w Zhejiang pokonał te ograniczenia, budując największy na świecie zbiór danych CT pacjentów z rakiem żołądka. Na tej podstawie model nauczył się wykrywać wzorce, których nie widzą nawet doświadczeni radiolodzy.

GRAPE nie jest debiutem Alibaby w świecie medycznej diagnostyki. Wcześniej firma opracowała system Damo Panda do wykrywania raka trzustki, który zdobył prestiżowy status "breakthrough device" od amerykańskiej FDA (odznaczenie przyznawane technologiom o przełomowym potencjale w leczeniu poważnych schorzeń). Co więcej, Alibaba współpracuje już ze Światową Organizacją Zdrowia, by wdrażać te rozwiązania w regionach o ograniczonym dostępie do opieki medycznej.