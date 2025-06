Innowacyjne, przenośne urządzenie może zrewolucjonizować diagnostykę. Wystarczy, że dmuchniesz w mechanizm podobny do alkomatu, a on wykryje, czy jesteś chory.

Analizator oddechu o nazwie ABLE potrafi wyłapywać z powietrza cząsteczki, które są sygnałem choroby - od cukrzycy po infekcje dróg oddechowych - i kondensuje je w skoncentrowane kropelki cieczy. Są one kompatybilne z istniejącą technologią, w tym z prostymi paskami testowymi, dzięki czemu nowe urządzenie jest nie tylko wysoce dostępne, jak i bardzo tanie w użyciu .

Małe cząsteczki organiczne wydychane przez człowieka są w temperaturze pokojowej zazwyczaj w postaci gazowej. Problem polega na tym, że występują one w bardzo niskich stężeniach, więc monitorowanie ich jest trudne.

ABLE jednak sobie z tym radzi. Zasysa wdychane powietrze, dodaje parę wodną i chłodzi mieszankę, aby spowodować kondensację. Dzięki temu pojawiają się kropelki, które wślizgują się do zbiornika, gotowe do testowania.