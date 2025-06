Medycyna a narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję

W ostatnich latach rynek aplikacji opartych na sztucznej inteligencji dynamicznie się rozwija, znajdując coraz szersze zastosowanie w sektorze medycznym. Coraz więcej narzędzi i systemów opartych na AI wspiera lekarzy w diagnozowaniu, monitorowaniu oraz leczeniu pacjentów. Algorytmy uczące się na podstawie dużych zbiorów danych medycznych potrafią rozpoznawać wzorce trudne do wychwycenia, przyspieszając długotrwałe procesy diagnozy. To sprawia, że narzędzia oparte na AI stają się niezwykle pomocne w identyfikacji wielu chorób i zaburzeń.

Wśród tych schorzeń znajduje się obecnie także anemia - przypadłość, której diagnostyka zyskuje nowy wymiar dzięki nowemu pomysłowi naukowców, opartemu właśnie na sztucznej inteligencji. Ograniczy to konieczność wykonywania pobrania krwi z żyły. Anemia, znana również jako niedokrwistość, to stan, w którym organizm nie ma wystarczającej liczby zdrowych czerwonych krwinek lub zawartość hemoglobiny w nich jest zbyt niska, co prowadzi do ograniczonego transportu tlenu do tkanek. Może z czasem prowadzić do chorób autoimmunologicznych, zaburzenia pracy nerek czy układu pokarmowego, a nawet do nowotworów.

Zdjęcie paznokcia zamiast pobrania krwi. Aplikacja pomaga monitorować anemię

Niedokrwistość objawia się m.in. osłabieniem, zmęczeniem, bladością skóry i dusznościami. Anemia dotyka około 2 miliardów ludzi na całym świecie, co stanowi ok. jedną czwartą globalnej populacji. Z uwagi na jej powszechność i różnorodność przyczyn, wczesna diagnostyka i skuteczne monitorowanie są kluczowe - a właśnie w tym obszarze sztuczna inteligencja może odegrać znaczącą rolę. Interdyscyplinarny zespół badawczy stworzył bowiem nową aplikację opartą na AI, która jest przydatna do nieinwazyjnego wykrywania anemii na podstawie zdjęcia paznokci użytkownika.

- Opracowaliśmy nieinwazyjną, rozszerzoną o sztuczną inteligencję aplikację na smartfony, która może oszacować poziom hemoglobiny za pomocą "selfie paznokcia" - podali autorzy projektu. - [...] Biorąc pod uwagę nieinwazyjność systemu oraz szeroką dostępność i wykorzystanie smartfonów w erze współczesnej, ta aplikacja ma zdolność do funkcjonowania jako wysoce skalowalne i dostępne narzędzie do monitorowania anemii.

Niedokrwistość pod kontrolą dzięki nowej aplikacji. To może być przełom

Aplikacja została już przetestowana na grupie pacjentów - to ponad 1,4 miliona testów przeprowadzonych przez ponad 200 000 użytkowników. Wykazano, że zapewnia określenie szacunkowych wartości hemoglobiny porównywalne z tradycyjnymi testami laboratoryjnymi. Aplikacja oferuje więc łatwe w obsłudze, a do tego niskokosztowe, skalowalne rozwiązanie, które zwiększa dostęp do badań przesiewowych, szczególnie w społecznościach niedostatecznie obsługiwanych i odległych.

Aplikacja jest przydatna nie tylko w diagnostyce niedokrwistości. Jak wskazują eksperci, jest ona szczególnie wartościowa dla osób z przewlekłą anemią, takich jak pacjenci z chorobami nerek lub nowotworami, które często wymagają regularnego monitorowania. Badania nad programem trwały ponad osiem lat i wkrótce być może zostanie ona oficjalnie wprowadzona na rynek. Lekarze zaznaczają, że aplikacja nie jest przeznaczona do samodzielnej diagnozy - ale dzięki rozwojowi technologii narzędzie takie jak to pomaga użytkownikom zrozumieć, kiedy należy zwrócić się do lekarza. Wyniki badań nad aplikacją opublikowano na łamach "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)".

***

