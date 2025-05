Jakie są wyniki? Dr Karol Chlasta z Akademii Leona Koźmińskiego, współautor badania i ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji wyjaśnia, że u osób depresyjnych można zauważyć tendencję do skupiania uwagi na negatywnych bodźcach, zaś osoby z lękiem społecznym wykazują zwiększoną aktywność w skanowaniu twarzy , czyli hiperskanowaniem (wydłużeniem ścieżki skanowania twarzy, które świadczy o wrażliwości na bodźce społeczne).

Metoda osiąga skuteczność rzędu 60-70% w przypadku diagnozowania depresji i lęku społecznego, jest to więc porównywalne z tradycyjnymi metodami, jednocześnie będąc znacznie szybszym i mniej angażującym procesem dla pacjenta niż tradycyjne sposoby diagnozy.

- Możemy to porównać do działania inteligentnych zegarków, które mówią nam, jak wyglądał nasz rytm snu. Tyle że poza pulsem możemy mierzyć i analizować także nasz wzrok - mówi dr Chlasta.

Jednak nie tylko wzrok może być analizowany - naukowcy już pracują nad zastosowaniem nowych metod sztucznej inteligencji do analizy głosu, również w kontekście schorzeń neurologicznych.

Jak opowiada dr Chlasta, nasz głos delikatnie się zmienia w przypadku wielu chorób, a ludzkie ucho nie jest na tyle wprawne, aby to usłyszeć. System oparty o sztuczne sieci neuronowe jest jednak w stanie od razu wyłowić nawet z krótkich fragmentów wypowiedzi zmiany w działaniu narządów mowy.

- To może dać wczesny sygnał ostrzegawczy, że jesteśmy narażeni na depresję, demencję lub chorobę Alzheimera. Dzięki temu mamy szansę szybciej zareagować. Zmienić codzienne nawyki i skonsultować się z lekarzem, zanim nasze objawy się nasilą - dodaje.

Depresja i lęk społeczny to jedne z najczęstszych zaburzeń psychicznych, a liczba osób nimi dotkniętych wciąż rośnie. Według prognoz WHO do 2030 roku depresja będzie najczęściej diagnozowaną chorobą na świecie. W samej Polsce cierpi na nią już około 4 miliony osób, a wiele przypadków jest wciąż niezdiagnozowanych, często z powodu braku czasu.