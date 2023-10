To dziwne, ale... ChatGPT może być lepszy w walce z depresją niż lekarz

Już niedługo w przychodniach: AI, w czym mogę pomóc?

Co więcej, w przypadkach łagodnej depresji dwie różne wersje ChatGPT zalecały psychoterapię w 95 i 97,5 proc. przypadków, z kolei lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zalecili psychoterapię jedynie w 4,3 proc. tych przypadków.

Obie oceniane wersje narzędzia ChatGPT preferowały też leki przeciwdepresyjne u pacjentów z ciężką depresją, podczas gdy lekarze podstawowej opieki zdrowotnej częściej zalecali połączenie leków przeciwdepresyjnych i nasennych lub przeciwlękowych.

Mówiąc krótko, kiedy w grę wchodzi łagodna wersja depresji, AI może być lepszym lekarzem niż lekarze pierwszego kontaktu. Co prawda, autorzy badania twierdzą, że należy przeprowadzić jeszcze więcej badań, aby ocenić, w jaki sposób platforma może najlepiej służyć osobom cierpiącym na depresję, to możemy mieć do czynienia z rewolucją w zakresie "dostępności, jakości i bezstronności" usług z zakresu zdrowia psychicznego.



I jest to wiadomość tym lepsza, że kolejne badania sugerują, że wiele osób wciąż nie doszło jeszcze do siebie po pandemii COVID-19. Według Kaiser Family Foundation (KFF), organizacji non profit zajmującej się zdrowiem publicznym, w 2023 r. około połowa dorosłych w wieku od 18 do 24 lat zgłaszała, że doświadcza objawów lęku lub depresji.