Ostatnie okienko na składanie wniosków było otwarte w terminie 27 stycznia - 26 lutego 2025 roku. Jeśli jednak nauczyciele się nie załapali, a spełniają kryteria, to będą teraz mogli wystąpić z wnioskiem o bon na laptopa. Kiedy można to zrobić?

Ministerstwo Cyfryzacji podało nowy termin na składanie wniosków o bon w programie "Laptop dla nauczyciela" . Nauczyciele uprawnieni do otrzymania sprzętu mogą składać wnioski od 1 do 31 sierpnia 2025. To dość krótkie okienko czasowe, dlatego warto się pospieszyć. W przeciwnym razie trzeba będzie czekać zapewne kolejne pół roku albo i dłużej. Wnioski należy składać za pośrednictwem dyrektora szkoły.

Do kiedy dyrektor musi przekazać wniosek? Podczas gdy pracownicy mają czas do końca sierpnia na złożenie wniosku dyrektorowi placówki, ten ma obowiązek złożyć wniosek zbiorczy do maksymalnie 30 września 2025. Bon można będzie zrealizować do 31 grudnia 2025.