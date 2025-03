Będziemy ponad średnią europejską. Miliony na kompetencje cyfrowe Polaków

Jak przekazał podczas konferencji minister Krzysztof Gawlikowski, około 5 proc. Polaków nie posiada nawet podstawowych umiejętności cyfrowych. Zaznaczył, że jest to luka kompetencyjna, która nie pozwala korzystać ze zmieniającego się świata. - W ciągu ostatniego roku udało się podnieść odsetek osób w wieku 16-74 lata posiadających podstawowe umiejętności cyfrowe o ponad 4 procent. To dobry wynik, ale dużo nam jeszcze brakuje do średniej unijnej - zaznaczył podczas konferencji minister.