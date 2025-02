Dofinansowanie na zakup laptopa pochodzi z Krajowego Programu Odbudowy , a konkretniej - z inwestycji "Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów wyposażenia". Do kogo jest on kierowany?

Kwalifikujący się do programu nauczyciele mogą składać wnioski od 27 stycznia do 26 lutego 2025 roku - warto się zatem pospieszyć! Wniosek należy złożyć za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu prowadzącego szkołę. Organ ten ma następnie 30 dni na złożenie wniosku zbiorczego w systemie informatycznym. Po przyznaniu dofinansowania bon na laptopa bądź laptopa przeglądarkowego trafi na adres mailowy wskazany we wniosku. Bon można wykorzystać do końca 2025 roku.