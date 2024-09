Spis treści: 01 Na co zwrócić uwagę przy zakupie laptopa dla ucznia albo studenta?

02 LENOVO IdeaPad 3 15IAU7. Mobilny i wydajny laptop do szkoły

03 ASUS Vivobook 15 M1502YA–BQ059W. Wytrzymały laptop z 16 GB RAM-u

04 Laptop Dell Inspiron 3525–5516 do nauki. Pojemny dysk i Windows 11

05 Laptop HP 15S-FQ5123NW dla uczniów i studentów. Szybki dysk i obraz w Full HD

06 Acer Aspire 3. Laptop z procesorem Intel Core i5 do szkoły albo na studia

Na co zwrócić uwagę przy zakupie laptopa dla ucznia albo studenta?

Laptop dla ucznia lub studenta to sprzęt, który może znacząco pomóc w nauce. Oprócz zapewnienia szybkiego dostępu do różnej maści informacji owe urządzenia umożliwiają tworzenie prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych czy sporządzanie rozbudowanych notatek. Nic więc dziwnego, że w dzisiejszych czasach jest to niezbędne narzędzie dla uczących się osób.

Na co powinno się zwrócić uwagę kupując laptopa? Przede wszystkim na to, jakie podzespoły ma dany model sprzętu. Mowa tu między innymi o:

pamięci operacyjnej RAM – niezbędna przy przetwarzaniu danych, jej większa ilość może przełożyć się na lepszą wydajność laptopa;

– niezbędna przy przetwarzaniu danych, jej większa ilość może przełożyć się na lepszą wydajność laptopa; procesor – element niezbędny do przetwarzania procesów;

– element niezbędny do przetwarzania procesów; karta graficzna – ten podzespół jest ważny w przypadku sprzętu gamingowego, laptopy do 2000 zł przeważnie mają układy, które są zintegrowane z procesorem;

– ten podzespół jest ważny w przypadku sprzętu gamingowego, laptopy do 2000 zł przeważnie mają układy, które są zintegrowane z procesorem; ekran – w większości przypadków laptopy oferowane na rynku mają ekrany od 13 do 17 cali, do komfortowej pracy nada się matryca zdolna do wyświetlania obrazu Full HD;

– w większości przypadków laptopy oferowane na rynku mają ekrany od 13 do 17 cali, do komfortowej pracy nada się matryca zdolna do wyświetlania obrazu Full HD; dysk twardy – nowoczesne laptopy są zazwyczaj wyposażone w pamięć SSD, która wypiera z rynku mniej wydajne HDD;

– nowoczesne laptopy są zazwyczaj wyposażone w pamięć SSD, która wypiera z rynku mniej wydajne HDD; system operacyjny – niektóre laptopy są sprzedawane bez systemu operacyjnego, dlatego szukając sprzętu do 2000 zł warto zwrócić na to uwagę.

Kupując laptopa dla ucznia lub studenta, warto również pamiętać o innych przydatnych rzeczach. Mowa tu między innymi o myszce, słuchawkach czy torbie na sprzęt.

LENOVO IdeaPad 3 15IAU7. Mobilny i wydajny laptop do szkoły

LENOVO IdeaPad 3 15IAU7 to laptop wyposażony w sześciordzeniowy procesor Intel Core i3–1215U, 8 GB RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Wyświetlacz ma przekątną 15.6 cali i rozdzielczość Full HD (1920 x 1080). Ponadto do sprzętu dołączony jest system operacyjny Windows 11. Takie parametry z pewnością wystarczą do codziennej pracy i nauki. Sprzęt charakteryzuje się bardzo dobrą mobilnością – jest lekki i łatwy do przenoszenia.

Owego laptopa można nabyć w cenie poniżej 2000 zł (około 1700 zł). Istnieje również nieco droższy wariant wyposażony w procesor Intel Core i5.

ASUS Vivobook 15 M1502YA–BQ059W. Wytrzymały laptop z 16 GB RAM-u

ASUS Vivobook 15 M1502YA–BQ059W to wytrzymały laptop spełniający standard USA MIL–STD–810H. Sprzęt wyposażony jest w dziesięciordzeniowy procesor Intel Core i5, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Laptop ma ekran Full HD oraz czytnik linii papilarny w touchpadzie, dzięki któremu można odblokować urządzenie jednym kliknięciem.

Co ważne, sprzęt wyposażony jest również w Windows 11. Jego cena może nieznacznie przekraczać budżet (urządzenie kupimy za około 2100 zł), choć w wielu sklepach można nabyć laptopa w cenie poniżej 2000 zł.

Laptop Dell Inspiron 3525–5516 do nauki. Pojemny dysk i Windows 11

Dell Inspiron 3525–5516 to laptop wyposażony w system operacyjny Windows 11 i podzespoły takie jak sześciordzeniowy procesor AMD Ryzen 5 5500U, 8 GB pamięci RAM, dysk SSD 512 GB i wyświetlacz Full HD. Laptop jest dość smukły i lekki, a ponadto odznacza się eleganckim wyglądem.

Sprzęt można nabyć w cenie poniżej 2000 zł (około 1800 zł, w zależności od sklepu). Z pewnością przyda się uczniowi lub studentowi poszukującemu laptopa do nauki.

Laptop HP 15S-FQ5123NW dla uczniów i studentów. Szybki dysk i obraz w Full HD

Laptop HP 15S–FQ5123NW to sprzęt z dziesięciordzeniowym procesorem Intel Core i5–1235U, szybkim dyskiem SSD 512 GB oraz 8 GB RAM. Wyświetlacz Full HD zapewni wygodę podczas codziennej pracy. To idealna propozycja dla uczniów i studentów poszukujących niezawodnego sprzętu do nauki.

Laptopa można nabyć w cenie około 2000 zł. Urządzenie zawiera system operacyjny Windows 11.

Acer Aspire 3. Laptop z procesorem Intel Core i5 do szkoły albo na studia

Acer Aspire 3 to laptop, który ma podzespoły takie jak dziesięciordzeniowy procesor Intel Core i5, dysk SSD o pojemności 512 GB oraz pamięć RAM 16 GB. W niektórych sklepach istnieje również możliwość zakupu modelu wyposażonego w procesor od AMD (Ryzen 7–5700U). Oprócz tego urządzenie ma ekran Full HD oraz system operacyjny Windows 11.

Acer Aspire 3 można zakupić w cenie około 2000 zł. Cena innych wariantów (np. z innym procesorem bądź z większą ilością RAM–u) może się różnić.

