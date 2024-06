Ten laptop ma "ekran" większy niż twój telewizor. Jak to możliwe?

Spacetop G1 to laptop, który był prezentowany na początku roku w trakcie targów CES 2024. Teraz sprzęt trafia do sprzedaży. Komputer wyróżnia się "ekranem" o przekątnej aż 100 cali. Jak to możliwe? Laptop nie ma fizycznego wyświetlacza o tak dużym rozmiarze. Efekt można uzyskać dzięki specjalnym okularom.

Zdjęcie Ten laptop ma 100-calowy ekran. Jak to możliwe? / Sightful / materiały prasowe